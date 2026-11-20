Batterie e accumulo, investimento da oltre 200 milioni a Termoli: previsti 800 posti

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Il MIMIT ha annunciato l’avvio di un progetto industriale per batterie e sistemi di accumulo a Termoli, in Molise. Il piano di Intertoll e Renesys Energy prevede due nuovi stabilimenti, oltre 200 milioni di euro di investimenti e circa 800 posti di lavoro diretti a regime. I numeri sono quelli comunicati dal ministero l’11 novembre 2026 e descrivono obiettivi previsti, non occupazione già raggiunta.

Che cosa prevede il piano

Secondo il MIMIT, la capacità produttiva iniziale complessiva dovrebbe arrivare a circa 685 MWh l’anno. Il progetto riguarda batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) e sistemi di accumulo a batteria, indicati anche con la sigla BESS. Questi ultimi immagazzinano energia elettrica per renderla disponibile in un momento successivo; il comunicato non specifica invece un calendario dettagliato per l’avvio della produzione.

Il ministero riferisce che Invitalia ha approvato il progetto nell’ambito del Contratto di sviluppo Net Zero. È previsto un contributo a fondo perduto superiore a 49 milioni di euro, finanziato con risorse del PNRR. La nota riporta inoltre che l’azienda ha presentato un cronoprogramma durante un incontro al MIMIT: non pubblica però date di apertura degli impianti.

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Le ricadute attese sul territorio

Oltre ai circa 800 impieghi diretti previsti una volta raggiunto il regime, il ministero indica possibili ricadute per fornitori locali, ingegneria, logistica e industrie di supporto. Sono effetti attesi associati al progetto, non dati consuntivi. L’investimento viene presentato dal MIMIT come parte dello sviluppo della filiera nazionale di stoccaggio energetico e dell’autonomia energetica.

Per un altro progetto industriale italiano legato a nuova capacità produttiva, si può leggere anche il nostro aggiornamento sul piano di Silicon Box a Novara.

Fonte: MIMIT, “Al via investimento Intertoll da oltre 200 milioni a Termoli”, 11 novembre 2026; consultato il 20 novembre 2026.

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Foto d’archivio: un impianto di accumulo a Rheineck, in Svizzera; non raffigura gli stabilimenti previsti a Termoli né un impianto di Intertoll o Renesys Energy. Foto di Kecko (Eastern Switzerland), via Wikimedia Commons, licenza CC BY 2.0.