Neato, le misure approvate dall’AGCM: VR7 o voucher da 500 euro

Neato D4, D6 e D7 possono accedere a un voucher da 500 euro; per D8, D9 e D10 è previsto il cambio con un Vorwerk VR7, con requisiti e scadenza fissati al 31 marzo 2027.

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L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiuso il procedimento sulle società del Gruppo Vorwerk rendendo vincolanti gli impegni per i clienti Neato. Le misure riguardano robot acquistati dal 1° ottobre 2020 e sono rivolte ai clienti privati aventi diritto in Europa, secondo le condizioni pubblicate dalla società il 19 novembre 2026.

La sostituzione dipende dal modello Neato

Per chi restituisce un Neato D8, D9 o D10 è previsto il cambio gratuito con un robot aspirapolvere Kobold/Folletto VR7. Se il VR7 non è disponibile per l’acquisto nel Paese interessato, i termini di Neato prevedono un rimborso calcolato in base al modello restituito.

Per i modelli D4, D6 e D7 acquistati dalla stessa data, l’impegno prevede invece un voucher da 500 euro. Può essere usato per acquistare un VR7, un aspirapolvere senza filo VK7 o un Thermomix TM7. In questo caso la società richiede una prova d’acquisto datata dal 1° ottobre 2020; il voucher non è cumulabile con altre offerte o sconti.

Requisiti e termine per aderire

In entrambe le casistiche il robot Neato deve essere restituito e non deve presentare danni, fatta eccezione per la normale usura. La pagina delle condizioni indica il 31 marzo 2027 come termine per aderire. Per i VR7 forniti attraverso il programma, Vorwerk ha inoltre assunto l’impegno di garantire per almeno dieci anni servizi digitali e aggiornamenti di sicurezza.

Le condizioni e le modalità operative sono quelle riportate nelle pagine ufficiali di Neato e nel comunicato dell’AGCM. Il programma non si applica automaticamente a ogni acquisto: la verifica dei modelli, della data e dello stato del dispositivo resta legata ai requisiti pubblicati dalla società. Per un altro approfondimento sulle tutele legate ai prodotti, si veda anche il nostro articolo sul diritto alla riparazione.

Fonti: AGCM, comunicato del 19 novembre 2026; Neato Robotics, termini e condizioni del programma. Immagine: il Kobold/Folletto VR7 è mostrato in una fotografia d’archivio del media kit di Vorwerk Group; non raffigura un robot Neato.

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