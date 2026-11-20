Xbox Wire ha pubblicato la seconda ondata di giochi in arrivo su Game Pass. Tra le date indicate ci sono il 24 novembre per Sniper Ghost Warrior Contracts 2 e il 1° dicembre per The Outlast Trials e Hela. La comunicazione elenca anche piattaforme e piani inclusi, ma non specifica il catalogo italiano: le date riportate sono quelle annunciate da Xbox e la disponibilità può variare in base al Paese.
I giochi in arrivo il 1° dicembre
The Outlast Trials è previsto su cloud, Xbox Series X|S e PC. Xbox lo inserisce nei cataloghi Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass. È un titolo cooperativo di sopravvivenza ambientato in prove condotte dalla Murkoff Corporation, secondo la descrizione pubblicata dall’azienda.
Nella stessa data è atteso Hela, avventura cooperativa in 3D in cui si impersona un piccolo topo. Xbox indica cloud, Xbox Series X|S e PC, con inclusione in Game Pass Ultimate e PC Game Pass; il comunicato lo presenta come disponibile dal giorno di lancio con Game Pass.
Le altre date della lista
Il 24 novembre è la data indicata per Sniper Ghost Warrior Contracts 2, disponibile su cloud, console, dispositivi portatili compatibili e PC. Xbox elenca Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass. Le versioni e i piani non sono identici per tutti i giochi: prima di scaricarli conviene controllare la scheda del titolo nell’app o nello store del proprio account.
La lista comprende anche High on Life 2 e Call of the Elder Gods, che Xbox aveva programmato dal 18 novembre in Game Pass Premium, oltre che in Ultimate e PC Game Pass. Sono quindi già nella finestra annunciata al momento della consultazione, mentre i tre titoli sopra hanno date successive.
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Fonte: Xbox Wire, annuncio della seconda ondata Game Pass di novembre. Il comunicato consultato non dettaglia eventuali differenze per il mercato italiano.
Foto: immagine d’archivio illustrativa di una persona con un controller, non riferita a uno specifico gioco o a Game Pass. Foto di Alena Darmel, Pexels, utilizzata secondo la Pexels License.