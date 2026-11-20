Gemini 4 Neon, Google annuncia il nuovo modello: accesso e prezzi

Google ha presentato Gemini 4 Neon il 18 novembre: ecco dove sarà disponibile secondo l’azienda e quanto costa l’uso tramite API.

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Google ha annunciato Gemini 4 Neon il 18 novembre 2026, presentandolo come un modello della famiglia Gemini 4 destinato a programmazione, analisi e attività articolate. La società indica un contesto da un milione di token e ha pubblicato i prezzi per l’uso via API. Disponibilità e caratteristiche riportate qui sono quelle comunicate da Google; l’annuncio non fornisce una verifica indipendente dei risultati dichiarati.

Nel gruppo dei recenti aggiornamenti di Gemini, Neon riguarda il modello e i suoi piani di accesso: è un tema distinto dalle novità sull’importazione della cronologia nell’app, sul controllo del Mac o sul generatore video Genie 4. Per chi sta valutando le funzioni dell’app, abbiamo già spiegato come trasferire preferenze e conversazioni da un altro assistente a Gemini.

Dove Google dichiara disponibile Gemini 4 Neon

La pagina ufficiale indica il rilascio nell’API Gemini, accessibile da Google AI Studio, e in Gemini per le aziende tramite API o selettore del modello. Per gli utenti individuali Google cita gli abbonamenti AI Pro e AI Ultra: Neon è selezionabile nell’app Gemini per gli abbonati a questi piani e in Google Antigravity. La disponibilità effettiva può dipendere dal piano e dalla fase di distribuzione; il post non specifica una data separata per l’Italia.

I prezzi API pubblicati da Google

Per un milione di token in ingresso, il listino riportato nell’annuncio è di 3 dollari; gli input memorizzati nella cache sono indicati a 0,15 dollari per milione. Gli output costano 15 dollari per milione di token. La finestra di contesto dichiarata è di un milione di token. Sono tariffe del servizio API: il totale dipende dai volumi effettivi di input e output e dall’eventuale uso della cache, quindi non descrivono il costo di un singolo compito o di un abbonamento consumer.

Google attribuisce al modello risultati elevati in test e benchmark citati nel suo annuncio. Sono valutazioni presentate dall’azienda e non vanno lette come garanzia di prestazioni per ogni richiesta. I dati su accesso e prezzi possono cambiare: per condizioni aggiornate fa fede la pagina ufficiale di Gemini 4 Neon.

Immagine in evidenza: logo Gemini distribuito nella libreria stampa di Google. È un’immagine del marchio Gemini, non una rappresentazione specifica del modello Neon. Credito: Source: Google.

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