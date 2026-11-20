Curiosity su Marte: 49 fori di perforazione mostrano i campioni raccolti

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Una nuova collage diffusa dalla NASA mette insieme 49 fori praticati dal rover Curiosity nelle rocce di Marte. La didascalia dell’agenzia indica che l’immagine riunisce i fori documentati dal rover fino a novembre 2026: ciascuno corrisponde a un campione raccolto sulla superficie del pianeta.

Come passa il campione dalla roccia agli strumenti

La perforatrice si trova all’estremità del braccio robotico di Curiosity. Dopo aver polverizzato una porzione di roccia, il rover trasferisce il materiale agli strumenti collocati al suo interno, che ne analizzano la composizione. I 49 cerchi nella collage sono quindi punti di campionamento distribuiti su rocce diverse, non 49 risultati scientifici già interpretati.

Il passaggio dalla perforazione all’analisi è centrale per il lavoro del rover: osservare una roccia da lontano permette di descriverne l’aspetto, mentre il materiale raccolto consente agli strumenti di esaminarne la composizione. La pagina NASA spiega questa procedura, ma non presenta in questa immagine i risultati delle analisi dei singoli campioni.

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Che cosa racconta la collage

Le differenze di colore e consistenza tra i fori mostrano la varietà delle superfici incontrate e documentate. Da sole, però, non permettono di stabilire quali minerali siano presenti o che cosa rivelino sull’ambiente marziano: per quelle conclusioni servono i dati e le interpretazioni scientifiche associati ai campioni.

Il nuovo riepilogo visivo si affianca alle altre osservazioni geologiche del rover. In un precedente articolo abbiamo raccontato le forme poligonali individuate da Curiosity su Marte, un tema distinto rispetto alla raccolta dei campioni.

Fonte: NASA, “NASA’s Curiosity Mars Rover Collects Samples”. Immagine: collage NASA/JPL-Caltech/MSSS. Uso informativo fattuale con attribuzione secondo le NASA Images and Media Usage Guidelines.

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