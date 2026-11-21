Garante Privacy italiano nel direttivo della Global Privacy Assembly

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L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana è entrata nel Comitato direttivo della Global Privacy Assembly (GPA), la rete internazionale che riunisce circa 140 autorità di protezione dei dati. L’annuncio è stato dato durante una sessione a Bruxelles. La notizia riguarda la rappresentanza dell’autorità italiana nell’organismo internazionale.

Un incarico di due anni

Secondo la comunicazione del Garante, l’autorità italiana e quella lussemburghese sono state elette insieme a quelle di Canada, Bulgaria e Kenya. I componenti resteranno nel Comitato direttivo per i prossimi due anni. L’annuncio è datato 18 novembre 2026.

La GPA riunisce autorità di protezione dei dati di diversi Paesi. Il comunicato italiano presenta l’elezione come un riconoscimento del lavoro svolto dall’autorità e come un nuovo impegno per il Collegio e per gli uffici. Non dettaglia invece nuove regole o cambiamenti immediati per cittadini e imprese: il fatto documentato è l’ingresso nel comitato direttivo.

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Il contesto per i lettori italiani

La partecipazione offre all’autorità italiana un ruolo nella sede di coordinamento internazionale della GPA. Per chi segue i temi della privacy, è un aggiornamento istituzionale da affiancare alle decisioni nazionali del Garante, come quella sul consenso separato per la galleria Android e Meta. La comunicazione non indica quali dossier saranno assegnati ai nuovi componenti né anticipa decisioni future.

La fotografia in apertura mostra le bandiere dell’Unione europea davanti al Berlaymont, a Bruxelles. È un’immagine d’archivio e non documenta la sessione della Global Privacy Assembly né identifica il luogo della riunione. Foto di Guillaume Périgois/Unsplash, usata secondo la licenza Unsplash.

Fonte dei fatti: Garante Privacy, elezione nel Comitato direttivo della Global Privacy Assembly. Immagine d’archivio: Guillaume Périgois/Unsplash; licenza Unsplash.

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