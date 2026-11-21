Voyager 2 e Nettuno, l’APOD NASA rilegge il sorvolo del 1989

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La NASA dedica l’Astronomy Picture of the Day del 21 novembre 2026 a Nettuno visto da Voyager 2. La sonda raggiunse il punto di massimo avvicinamento al pianeta il 25 agosto 1989: secondo la NASA, è l’unica missione ad aver visitato da vicino questo gigante ghiacciato.

L’immagine scelta per l’APOD non è un singolo scatto. La pagina la descrive come un composito ispirato alle immagini raccolte durante il sorvolo e nei giorni successivi. L’assemblaggio e l’elaborazione sono attribuiti a Rolf Olsen; i dati provengono da Voyager 2 e dal NASA Planetary Data System. La composizione mostra il pianeta e Tritone come sottili falci illuminate, con il sistema di anelli sullo sfondo.

Che cosa raccontano le immagini del sorvolo

Durante il passaggio, Voyager 2 riprese Nettuno da una prospettiva che guardava verso il Sole. La descrizione NASA dell’APOD segnala strutture nuvolose nella regione polare meridionale e gli archi brillanti degli anelli. La pagina distingue le parti osservate dalla sonda dai segmenti più deboli degli anelli, modellati nel composito: una precisazione utile per leggere l’immagine come ricostruzione visuale basata su dati, non come fotografia unica.

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Il sorvolo del 1989 fu l’ultimo incontro ravvicinato di Voyager 2 con un pianeta. Da allora la sonda ha proseguito verso lo spazio interstellare; l’APOD la descrive ancora in viaggio nel 2026. L’appuntamento odierno ripropone quindi materiale d’archivio, accompagnandolo con una nuova spiegazione astronomica.

Una fotografia d’archivio distinta dal composito

Come immagine di questo articolo pubblichiamo un diverso fotogramma d’archivio della NASA: PIA01491, Nettuno e Tritone, restituito da Voyager 2 il 3 luglio 1989. Non è il composito APOD del 21 novembre e non raffigura un evento contemporaneo. Credito dell’immagine: NASA/JPL. La NASA attribuisce invece il composito APOD a Rolf Olsen per assemblaggio ed elaborazione, con dati Voyager 2/NASA Planetary Data System.

Per chi vuole approfondire il precedente articolo LSDI su Voyager, Voyager 1 e il traguardo del “giorno luce” riguarda un’altra sonda e un diverso risultato: qui il tema è il sorvolo di Nettuno compiuto da Voyager 2.

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Fonti: NASA, APOD del 21 novembre 2026; NASA Photojournal, PIA01491. Uso dell’immagine secondo la policy immagini NASA/JPL. Immagine d’archivio: NASA/JPL.