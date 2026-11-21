Jeep, Porte Aperte il 21 e 22 novembre: focus sulla Compass 4xe

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Sabato 21 e domenica 22 novembre la rete Jeep apre le concessionarie italiane al pubblico per un fine settimana dedicato a Compass e Avenger. Al centro dell’iniziativa c’è la nuova Compass 4xe. L’annuncio è stato diffuso da Jeep il 18 novembre: gli orari e le modalità di visita possono variare da sede a sede, quindi è utile verificare con il concessionario prima di partire.

Le caratteristiche dichiarate per la Compass 4xe

Secondo la scheda presentata da Jeep, la versione 4xe abbina due motori elettrici alla trazione integrale e sviluppa 375 CV. La batteria ha una capacità utile di 96,1 kWh; l’autonomia combinata dichiarata supera i 600 chilometri nel ciclo WLTP. Sono dati del costruttore, non risultati di una prova indipendente.

Il Porte Aperte, riferisce Jeep, coinvolge la rete nazionale e mette a disposizione del pubblico le nuove Compass e Avenger. Il comunicato non riporta orari, disponibilità di test drive o condizioni commerciali specifiche: per questi dettagli è necessario contattare il punto vendita scelto.

Per chi vuole approfondire la gamma, LSDI ha già pubblicato un riepilogo separato dell’offerta di novembre sulla Jeep Avenger, con condizioni e costo totale riportati distintamente.

Una foto d’archivio, non della nuova versione

L’immagine in pagina è una Jeep Compass fotografata da Keenan Constance negli Stati Uniti. È una fotografia d’archivio illustrativa: non ritrae la nuova Compass 4xe né il Porte Aperte italiano. Foto riutilizzata secondo la licenza Pexels.

Fonte: comunicato Jeep su Stellantis Media. Foto d’archivio: Keenan Constance/Pexels; licenza Pexels.

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