Voyager 1 a un giorno-luce dalla Terra: il segnale impiega 24 ore

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Voyager 1 ha raggiunto il 18 novembre 2026 una distanza dalla Terra pari a un giorno-luce. Lo riferisce la NASA in un comunicato del 19 novembre: la sonda si trovava a circa 16,1 miliardi di miglia, cioè 25,9 miliardi di chilometri, dopo oltre 49 anni di viaggio. Un giorno-luce è la distanza che la luce percorre in 24 ore.

Il segnale impiega un giorno ad arrivare

Il traguardo si traduce anche in un ritardo concreto nelle comunicazioni. La NASA spiega che il segnale radio inviato dalla sonda ha impiegato circa 24 ore per raggiungere il gruppo di missione al Jet Propulsion Laboratory, in California. La distanza non è quindi soltanto un numero: significa che i dati di Voyager 1 non arrivano in tempo reale.

Il valore riportato è quello del passaggio del 18 novembre. “Un giorno-luce” indica una distanza, non la durata della missione: è lo spazio coperto da un segnale luminoso in un giorno. La NASA lo quantifica in circa 25,9 miliardi di chilometri.

Una missione iniziata nel 1977

Voyager 1 è partita nel 1977 e, secondo la NASA, ha viaggiato per oltre 49 anni prima di raggiungere questa soglia. La missione fa parte del programma che comprende anche la sonda gemella Voyager 2. Quest’ultima ha esplorato Nettuno durante il sorvolo del 1989, raccontato in questo approfondimento sulle immagini NASA.

L’illustrazione che accompagna l’articolo è un’immagine artistica d’archivio, non una fotografia di Voyager 1 nello spazio né del momento del traguardo. Immagine NASA/JPL, tramite Wikimedia Commons; l’archivio attribuisce l’opera a NASA/JPL e la indica come di pubblico dominio negli Stati Uniti. La NASA consente l’uso editoriale fattuale delle proprie immagini con attribuzione, senza suggerire un avallo commerciale.

Fonti

NASA, comunicato del 19 novembre 2026 su Voyager 1 e il giorno-luce. Immagine e attribuzione: Wikimedia Commons, Voyager spacecraft.jpg. Linee guida NASA per le immagini.

Da non perdere Curiosity riprende le nubi al crepuscolo su Marte: nuove immagini dal cratere Gale