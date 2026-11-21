Una nuova tecnica trova una pulsar nei dati di Fermi in dieci ore

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Un algoritmo ispirato a tecniche matematiche usate in crittografia ha permesso di trovare una pulsar difficile da rilevare nei dati pubblici del telescopio spaziale Fermi. Secondo la NASA, l’analisi ha richiesto l’equivalente di circa dieci ore di calcolo su un processore standard; il precedente metodo più efficace non aveva individuato lo stesso segnale e avrebbe richiesto circa 600 anni di calcolo su un processore analogo.

Una stella di neutroni che ruota 261 volte al secondo

La pulsar identificata è PSR J1622−7204, un oggetto isolato che ruota 261 volte al secondo. Le pulsar sono stelle di neutroni: nuclei stellari estremamente compatti che emettono fasci di radiazione mentre ruotano. Nel caso dei raggi gamma, i fotoni registrati da Fermi sono pochi e si mescolano al rumore di fondo; per riconoscere il segnale i ricercatori devono stimare insieme posizione, velocità di rotazione e rallentamento della stella.

Il gruppo ha analizzato 15 anni di osservazioni di Fermi. La tecnica trasforma la ricerca in un problema geometrico: individuare il vettore più corto in un reticolo ad alta dimensionalità. Gli algoritmi di reticolo sono stati sviluppati anche in ambiti legati alla crittografia, ma in questo studio sono stati usati per l’analisi astronomica, non per decifrare comunicazioni.

Perché il metodo può aiutare altre ricerche

NASA riferisce che l’identificazione ha richiesto circa dieci ore di calcolo equivalente, mentre il precedente approccio non aveva trovato la pulsar pur richiedendo una quantità di calcolo stimata in circa 600 anni su un processore standard. Il confronto riguarda questa ricerca specifica: non significa che tutte le pulsar o tutti i dati di Fermi possano essere analizzati in dieci ore.

Il passo successivo indicato dagli scienziati è cercare pulsar in sistemi binari, dove la gravità di una stella compagna rende il segnale più difficile da ricostruire. NASA spiega inoltre che i dati della missione Fermi sono pubblici, così gruppi diversi possono applicare e controllare metodi di analisi indipendenti.

La ricostruzione si basa sul resoconto NASA del 19 novembre 2026. L’immagine in evidenza è un’illustrazione del telescopio Fermi e non raffigura la pulsar scoperta: NASA Goddard Space Flight Center / Chris Smith (USRA/GESTAR), usata secondo le linee guida NASA per immagini e media. Per un altro approfondimento astronomico, leggi anche gli indizi di acqua antica nella Fascia di Kuiper.

Da non perdere Italia rieletta nel Consiglio ITU: 161 voti, Di Crescenzo al Radio Regulations Board