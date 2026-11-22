Milan Primavera, terza vittoria di fila: Lazio battuta 1-0 a Formello

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La Primavera del Milan ha battuto la Lazio 1-0 domenica 22 novembre a Formello, nella 12ª giornata di campionato. Il successo è il terzo consecutivo in campionato per i rossoneri, secondo il resoconto ufficiale del club.

Angelicchio segna il gol decisivo

La rete è arrivata all’8° minuto: il tabellino del Milan attribuisce il gol ad Angelicchio. La formazione rossonera è partita con Alphadjo Cissé titolare a centrocampo. La Lazio ha cercato il pareggio nella ripresa, ma il punteggio non è cambiato.

Primavera momentaneamente quarta

Il resoconto dell’AC Milan indica che la vittoria porta la squadra al quarto posto provvisorio, davanti alla Lazio e in zona playoff. Il club conta inoltre quattro successi consecutivi considerando anche la Coppa Italia; il dato di classifica è quello riportato al momento della pubblicazione del resoconto.

Risultato, marcatore e posizione sono riportati nel resoconto ufficiale dell’AC Milan. Per il calendario della prima squadra nella stessa giornata di Serie A è disponibile anche il riepilogo Lsdi della 12ª giornata, relativo a una competizione distinta.

Immagine d’archivio: la foto mostra giovani calciatori in una partita diversa e non ritrae Lazio-Milan Primavera. Foto di Mateo Franciosi / Pexels, secondo la licenza Pexels.