Serie D, Teramo-Ancona 1-0: decide la gara della 13ª giornata

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Il Teramo ha battuto l’Ancona per 1-0 domenica 22 novembre 2026, nella 13ª giornata del campionato di Serie D. La scheda ufficiale della società marchigiana registra la gara come conclusa e riporta il risultato finale.

Il risultato al Comunale G. Bonolis

La partita si è disputata al Comunale “G. Bonolis” di Teramo. La scheda della gara indica il successo dei padroni di casa e la sconfitta dell’Ancona. Nel riepilogo consultato non compare il nome del marcatore, quindi non viene attribuito il gol a un calciatore.

La fonte e l’immagine

Risultato, giornata e sede sono riportati nella scheda ufficiale Teramo-Ancona pubblicata dalla SSC Ancona. La foto in evidenza è d’archivio e non ritrae questa partita: Franco Monsalvo / Pexels, con licenza Pexels.