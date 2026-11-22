Forum Italia-Germania a Berlino: al centro industria e automotive

Il Forum Italia-Germania del 23 novembre a Berlino affronta cooperazione industriale, dossier UE, automotive e transizione digitale e verde.

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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato il 22 novembre che il giorno successivo, lunedì 23, Adolfo Urso sarà a Berlino per il terzo Forum ministeriale italo-tedesco, presieduto insieme alla ministra federale dell’Economia e dell’Energia Katherina Reiche. È un appuntamento previsto dal Piano d’Azione bilaterale firmato nel novembre 2023.

Immagine d’archivio del Reichstag, non della sede del Forum. Foto: Alex Tim / Pexels, usata secondo la licenza Pexels.

Automotive e dossier europei

Secondo il programma presentato dal MIMIT, al centro del confronto ci saranno la cooperazione industriale e alcuni dossier europei, con particolare attenzione all’Industrial Accelerator Act e al settore automobilistico. L’agenda comprende anche l’intelligenza artificiale applicata alla produzione, la transizione digitale e verde delle imprese e le iniziative per semplificare e rafforzare il Mercato unico.

La plenaria coinvolgerà associazioni imprenditoriali, Camere di commercio e aziende dei due Paesi. Il ministero indica, tra le imprese italiane previste nelle sessioni, Leonardo, Fincantieri, ELT Group, Reply, STMicroelectronics, Exein e Generative Bionics. I temi industriali e tecnologici dovrebbero comparire anche nella dichiarazione congiunta che, secondo l’annuncio, Urso e Reiche firmeranno al termine dei lavori.

Un’agenda, non ancora un esito

La comunicazione pubblicata alla vigilia descrive obiettivi e programma: non anticipa decisioni o impegni che saranno eventualmente assunti durante il Forum. Per questo gli sviluppi concreti andranno verificati dopo l’incontro. Il capitolo della transizione energetica si collega al tema dei certificati granulari per l’energia pulita, già approfondito in questo articolo.

Fonte: MIMIT, annuncio del 22 novembre 2026 sul Forum ministeriale Italia-Germania.

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