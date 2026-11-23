Obihiro, doppio podio azzurro: argento nel team pursuit e bronzo per Rosanelli

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Foto d’archivio di una gara internazionale di pattinaggio di velocità, non scattata a Obihiro: Cephas, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

L’Italia ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo di pattinaggio di velocità a Obihiro, in Giappone, con tre piazzamenti sul podio. Il 22 novembre la squadra maschile ha conquistato il secondo posto nell’inseguimento a squadre e Jeffrey Rosanelli è arrivato terzo nei 500 metri, secondo il resoconto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Secondo posto per Ghiotto, Malfatti e Lorello

Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Riccardo Lorello hanno fermato il cronometro in 3’39”63. Davanti a loro si sono classificati gli Atleti Individuali Neutrali, con un margine di 1”03. Il risultato è arrivato nella seconda tappa stagionale del circuito, ospitata dal Meiji Hokkaido-Tokachi Oval.

Rosanelli torna sul podio italiano dei 500 metri

Nei 500 metri Jeffrey Rosanelli ha segnato 34”67 e ha chiuso al terzo posto, dietro allo statunitense Jordan Stolz e al cinese Tingyu Gao. Il CONI riferisce che per Rosanelli è il primo podio individuale in carriera e che il piazzamento riporta l’Italia sul podio della distanza più breve a ventotto anni dall’ultima volta.

Il resoconto federale attribuisce anche a Daniele Di Stefano il terzo posto nei 1.500 metri: i tre podi hanno portato a tre il bilancio azzurro della tappa giapponese. Per un altro aggiornamento recente sul pattinaggio italiano si può leggere il risultato dello short track a Seoul, disciplina distinta dal pattinaggio di velocità, nel resoconto su Confortola e Nadalini.

Fonti e immagine: CONI, comunicato del 22 novembre 2026. Foto d’archivio di un’altra gara di pattinaggio di velocità: Cephas / Wikimedia Commons, licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0; immagine ridimensionata in WebP senza ritaglio.

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