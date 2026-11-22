Juventus-Venezia 4-0: quattro gol nella ripresa

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La Juventus ha battuto il Venezia 4-0 domenica 22 novembre, nella dodicesima giornata di Serie A. All’Allianz Stadium il risultato si è sbloccato dopo l’intervallo: i bianconeri hanno segnato quattro volte nella ripresa, dopo un primo tempo rimasto in equilibrio.

Woltemade cambia la partita

Nick Woltemade ha aperto il punteggio al 53’. Sei minuti più tardi ha servito l’assist a Teun Koopmeiners per il raddoppio. La Juventus ha allungato al 65’: su un cross di Zhegrova da calcio d’angolo, Juan Cabal ha segnato di testa.

Il 4-0 è arrivato al 71’. Randal Kolo Muani è stato atterrato in area da Halhal e ha trasformato il rigore. La sequenza dei gol e il tabellino sono riportati nel resoconto ufficiale della Lega Serie A.

Venezia pericoloso prima dell’intervallo

Il racconto della Lega descrive una prima frazione più equilibrata, con il Venezia capace di ripartire. Akor Adams è stato fermato da un recupero di Gleison Bremer; dall’altra parte, la Juventus ha creato occasioni con Weston McKennie, Koopmeiners e Zhegrova. Dopo il gol di Woltemade, però, i padroni di casa hanno trovato rapidamente il raddoppio e gestito il vantaggio fino al fischio finale.

Per Luciano Spalletti la gara ha coinciso con la 600ª panchina in Serie A, celebrata dalla Juventus con la vittoria. Per il quadro degli altri incontri del turno è disponibile anche la guida alla dodicesima giornata pubblicata da LSDI.

Fonte: Lega Serie A, Juventus-Venezia 4-0. Foto: Franco Monsalvo/Pexels, licenza Pexels.

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