Belve, puntata del 24 novembre: orario e canale

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Belve torna su Rai 2 martedì 24 novembre. La scheda ufficiale RaiPlay indica la messa in onda alle 21:20 e presenta l’appuntamento come una puntata della stagione 11.

La puntata di martedì su Rai 2

Il programma condotto da Francesca Fagnani è inserito nella programmazione di Rai 2 alle 21:20. La pagina RaiPlay descrive il format come un confronto diretto con gli ospiti, in uno stile che può alternare ironia e momenti più intimi. Per data e orario aggiornati, il riferimento è la scheda ufficiale RaiPlay della puntata del 24 novembre.

Che cosa sapere prima della messa in onda

La scheda identifica l’appuntamento con la data del 24 novembre 2026 e con la stagione 11 di Belve. Non anticipiamo nomi o contenuti delle interviste che non compaiono nella pagina consultata. La voce RaiPlay è pubblicata nella sezione delle dirette di Rai 2.

Per un altro appuntamento televisivo raccontato da LSDI, leggi anche la presentazione di Scena aperta su Rai 5.

Fonte: RaiPlay, Belve – puntata del 24 novembre 2026.

Immagine d’archivio: due persone durante un’intervista in studio; non sono Francesca Fagnani né ospiti di Belve. Foto: cottonbro studio / Pexels. Scheda originale della foto · Licenza Pexels.