NBA, Denver batte Chicago 151-145 dopo un overtime

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I Denver Nuggets hanno superato i Chicago Bulls per 151-145 dopo un tempo supplementare, nella partita giocata domenica 22 novembre allo United Center di Chicago. Al termine dei quattro periodi regolamentari il punteggio era fermo sul 131-131: la gara si è decisa nei cinque minuti aggiuntivi.

Parità dopo i quattro periodi

Il tabellino ufficiale NBA assegna a Denver 33 punti nel primo quarto, 39 nel secondo, 33 nel terzo e 26 nel quarto. Chicago ha risposto con 31, 39, 25 e 36 punti. Le due squadre sono così arrivate appaiate alla fine del tempo regolamentare, dopo un ultimo periodo da 36 punti dei Bulls contro i 26 dei Nuggets.

Nel supplementare Denver ha segnato 20 punti e Chicago 14. Il parziale ha fissato il risultato sul 151-145 e ha chiuso una sfida in cui entrambe le squadre hanno superato quota 140. La scheda della lega indica la partita come conclusa dopo l’overtime.

Il risultato e il contesto

L’incontro era in programma alle 19 ora locale del 22 novembre, al United Center. Il referto NBA riporta 131-131 alla fine dei tempi regolamentari e i parziali del supplementare, elementi che spiegano il margine finale di sei punti. Il risultato aggiorna il bilancio stagionale delle due squadre nella regular season 2026-27.

La lega ha pubblicato il riepilogo ufficiale Denver Nuggets-Chicago Bulls, con punteggio, stato finale e tabellino per periodo. Per un altro risultato NBA recente, leggi anche la vittoria di Golden State su Boston.

Fonte: NBA.com, scheda ufficiale della partita. Immagine: fotografia d’archivio di un’altra partita NBA al Crypto.com Arena, 2017, pxhere.com via Wikimedia Commons; CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication (licenza CC0). Non ritrae Nuggets-Bulls. Scheda e provenienza dell’immagine.

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