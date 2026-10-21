Terapia intensiva allagata ad Anzio: cosa cambia per pazienti e cure

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Il nuovo reparto di terapia intensiva degli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno è finito sott’acqua durante le piogge della notte tra il 20 e il 21 ottobre. Il Comune di Anzio riferisce infiltrazioni lungo il perimetro e acqua entrata anche dalle lampade; i sindaci di Anzio e Nettuno hanno chiesto la chiusura temporanea del reparto e un intervento immediato. L’Asl Roma 6, secondo quanto riportato da Sky TG24, ha dichiarato che pazienti e operatori sono stati tutelati e non si sono trovati in pericolo. La vicenda apre quindi una domanda concreta sulla tenuta della struttura e sulla continuità delle cure, senza che al momento risulti confermata un’interruzione dell’attività.

Il reparto era stato inaugurato a giugno, dopo lavori durati quasi due anni. L’allagamento è avvenuto mentre il Lazio era interessato da una nuova fase di maltempo, con disagi registrati anche sulla viabilità. Per le famiglie dei pazienti il dato decisivo, nelle prossime ore, sarà capire quali verifiche tecniche siano state completate, se siano serviti spostamenti interni e quali interventi siano previsti per impedire che l’acqua rientri alla prossima pioggia.

Postazione di terapia intensiva in un ospedale spagnolo: immagine d’archivio, non ritrae gli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno. Foto: Ismael Olea/Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

Che cosa è successo e cosa dicono Comune e Asl

La nota pubblicata dal Comune descrive acqua che sarebbe entrata copiosamente lungo il perimetro del reparto e sarebbe caduta anche dalle lampade installate nei locali. I sindaci Aurelio Lo Fazio e Nicola Burrini hanno chiesto che la priorità sia mettere al sicuro pazienti e personale e hanno sollecitato la chiusura del reparto fino alla soluzione delle infiltrazioni. Si tratta della posizione dei due Comuni: la comunicazione non documenta, da sola, un provvedimento di chiusura né un trasferimento dei ricoverati.

Il punto è rilevante perché una terapia intensiva ospita persone che necessitano di assistenza e monitoraggio continui. Un’infiltrazione in prossimità di impianti e apparecchiature richiede valutazioni tecniche rapide, ma non consente di dedurre automaticamente che ci sia stato un guasto elettrico o un danno ai pazienti. Il Comune parla del rischio di cortocircuito; l’Asl, nella ricostruzione di Sky TG24, afferma invece che le persone presenti sono state immediatamente tutelate e che nessuno si è trovato in condizioni di pericolo. Le due informazioni descrivono rispettivamente la preoccupazione dei sindaci e la valutazione dell’azienda sanitaria.

La segnalazione comunale aggiunge che non sarebbe la prima infiltrazione nel reparto: un episodio precedente, riferiscono i sindaci, si era verificato durante un’altra ondata di maltempo, con effetti meno estesi. Anche questo elemento va attribuito alla nota municipale. Per stabilire se i due episodi abbiano la stessa origine servono verifiche sulla copertura, sui punti di ingresso dell’acqua e sugli impianti; non sono stati diffusi, nelle fonti consultate, risultati tecnici o una relazione sui lavori eseguiti.

Una stanza di terapia intensiva con letto e monitor: foto d’archivio, realizzata in un ospedale diverso da quello di Anzio. Foto: Navid Hameedi/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Al momento, dunque, le informazioni disponibili non permettono di dire che l’attività sia stata sospesa o che i pazienti abbiano subito conseguenze. La richiesta dei sindaci riguarda la prevenzione di ulteriori rischi e la messa in sicurezza degli ambienti; la rassicurazione dell’Asl riguarda le condizioni delle persone durante l’episodio. Per completare il quadro servono aggiornamenti ufficiali sul funzionamento del reparto, sulla gestione dell’acqua nei locali e sui tempi degli interventi. La distinzione è importante anche per chi deve raggiungere l’ospedale: eventuali indicazioni su accessi o servizi vanno cercate sui canali dell’Asl e non dedotte dalle immagini dell’allagamento.

Da non perdere Tumore al pancreas, il parere EMA: cosa cambia per i pazienti

La pioggia, inoltre, non è l’unico tema da chiarire. I cittadini hanno diritto a sapere se la struttura inaugurata pochi mesi fa può restare operativa durante i lavori di ripristino e quali controlli siano stati effettuati dopo l’episodio precedente. Una risposta completa dovrebbe indicare le cause delle infiltrazioni, le misure provvisorie adottate e la verifica dell’impianto elettrico; al momento le fonti consultate non riportano un cronoprogramma o una relazione tecnica pubblica. Sono questi gli elementi che potranno trasformare una richiesta urgente in un percorso verificabile di messa in sicurezza.

Per il territorio, che con Anzio e Nettuno serve una popolazione ampia e aumenta di presenze nei mesi estivi, la continuità di una terapia intensiva ha un valore che va oltre il singolo episodio. Non significa che l’ospedale sia chiuso o che l’assistenza sia venuta meno: significa che le infiltrazioni in un reparto ad alta intensità richiedono una spiegazione pubblica e un controllo degli spazi prima che si ripetano. L’attenzione ora si sposta sulle verifiche dell’azienda sanitaria e sulle eventuali comunicazioni dei Comuni, separando i fatti accertati dalle ipotesi sulla causa o sulle responsabilità.

Conclusioni finali

Il reparto di terapia intensiva di Anzio si è allagato dopo le piogge e i sindaci hanno chiesto misure immediate. L’Asl ha riferito che pazienti e operatori non sono stati in pericolo. Restano da chiarire l’origine delle infiltrazioni, gli eventuali interventi sugli impianti e la piena continuità del servizio: sono i prossimi aggiornamenti ufficiali a stabilire che cosa cambia davvero per l’ospedale e per chi vi si affida.

Leggi anche: Maltempo, allerta arancione in sei regioni: morto a Jesolo

Leggi anche: Sanità, allarme 18,8 miliardi: cosa rischiano visite e cure