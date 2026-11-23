Gemini API, Google introduce controlli per leggere parti di file

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Google ha annunciato il 23 novembre nuovi controlli di “file slicing” per la Gemini API. La funzione permette agli sviluppatori di indicare quali parti di un documento o di un contenuto multimediale inviare al modello, invece di elaborare per forza l’intero file. Secondo Google, il lancio riguarda Google AI Studio e la piattaforma Gemini: l’annuncio è rivolto a chi integra l’API nei propri software, non descrive una nuova funzione dell’app Gemini per tutti gli utenti.

Quali contenuti si possono selezionare

La pagina ufficiale cita PDF, documenti e presentazioni Office, fogli di calcolo, file audio e video. In base al formato, il programma può chiedere pagine specifiche, celle, segmenti multimediali o livelli del file. Google afferma inoltre che i file possono essere caricati una volta tramite Files API e riutilizzati nei turni successivi della conversazione con il modello.

Per un foglio di calcolo molto esteso, per esempio, uno sviluppatore può far esaminare le celle pertinenti; su un video può indicare i segmenti da approfondire. Sono esempi del funzionamento descritto da Google, non risultati misurati su ogni applicazione: la selezione concreta dipende da come viene programmato il software che usa l’API.

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Prima una panoramica, poi i dettagli

Google propone anche un flusso in due passaggi: iniziare con testo estratto, anteprime a bassa risoluzione o trascrizioni e passare poi ai dettagli visivi che servono. Gli agenti software possono specificare le parti da ispezionare nelle risposte delle funzioni. L’obiettivo dichiarato è mantenere il contesto concentrato sui contenuti utili e addebitare token soltanto per le parti effettivamente esaminate.

L’azienda non pubblica nell’annuncio una percentuale di risparmio né un confronto dei costi con altri sistemi. Il controllo delle porzioni può aiutare a gestire documenti o registrazioni lunghe, ma l’effetto su tempi, consumi e spesa dipenderà dai file, dal modello scelto e dall’implementazione.

Una novità per chi sviluppa con Gemini

La novità si inserisce negli strumenti per costruire applicazioni basate su modelli multimodali. Non sostituisce la necessità di verificare che le parti selezionate contengano davvero le informazioni richieste: un flusso automatico deve comunque gestire pagine mancanti, dati distribuiti in più fogli e passaggi audio o video non pertinenti. Google descrive la funzione e gli esempi nella pagina ufficiale dedicata ai controlli di file slicing.

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È un aggiornamento distinto da Tool Retrieval per la Gemini API, già presentato da Google: quella funzione riguarda il caricamento su richiesta degli schemi degli strumenti per agenti, mentre i nuovi controlli servono a scegliere porzioni di file. Per chi lavora con documenti, fogli e registrazioni, la differenza è tra selezionare quali strumenti rendere disponibili e stabilire quali parti del contenuto analizzare.

Immagine d’archivio: corsia di rack server del National Energy Research Scientific Computing Center (NERSC), fotografata nel 2011. Non raffigura Google o Gemini e non documenta il lancio. Foto: Derrick Coetzee / Wikimedia Commons, CC0 1.0. Scheda e provenienza della fotografia · licenza CC0 1.0.