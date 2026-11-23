Lynds 1251: la nebulosa oscura nell’APOD NASA del 23 novembre

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L’immagine astronomica proposta dalla NASA per il 23 novembre 2026 è dedicata a Lynds 1251, una nebulosa oscura. La spiegazione che accompagna l’APOD racconta come una raccolta prolungata della luce possa rendere visibili dettagli che nelle prime immagini restano appena accennati.

Che cosa mostra l’immagine

Secondo la NASA, LDN 1251 è una regione di formazione stellare attraversata da polvere interstellare opaca, che appare di colore bruno. Il testo descrive una sequenza ideale: dopo pochi minuti si distinguono alcune zone prive di stelle, mentre con la raccolta della luce per 20 ore la struttura scura emerge con maggiore definizione. La pagina precisa anche che l’elaborazione digitale serve a schiarire l’immagine e a rendere più evidenti i colori.

La stessa spiegazione cita stelle giovani, onde d’urto, venti stellari veloci e getti direzionali tra gli elementi associati alla regione. Non è quindi un vuoto nel cielo: la parte scura è materiale che attenua la luce delle stelle sullo sfondo.

Una fotografia d’archivio dello stesso oggetto

La foto qui pubblicata è un’immagine d’archivio di LDN 1251 realizzata da José Jiménez e caricata su Commons nel 2017. Non è la fotografia dell’APOD del 23 novembre: quella pagina attribuisce il proprio scatto a David Cruz. La distinzione permette di mostrare il soggetto senza riutilizzare un’immagine per cui non sono documentati diritti di pubblicazione.

Per un altro approfondimento sullo spazio, si può leggere anche il nostro articolo sugli indizi di acqua antica oltre Nettuno.

Fonte: NASA, Astronomy Picture of the Day del 23 novembre 2026.

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Immagine: foto d’archivio di Lynds 1251, non è lo scatto APOD del 23 novembre. José Jiménez / Astromet, CC BY 2.0. Scheda e provenienza su Wikimedia Commons; licenza CC BY 2.0.