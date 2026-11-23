PlayStation Plus, i giochi del catalogo di novembre: cosa è disponibile

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Il catalogo di novembre di PlayStation Plus Extra e Premium si è aggiornato il 17 novembre. Tra i titoli messi in evidenza da Sony ci sono Death Stranding 2: On the Beach, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Atomfall e Dragon Quest III HD-2D Remake. L’elenco riguarda il Game Catalog: l’accesso richiede un abbonamento compatibile e la disponibilità va controllata sul PlayStation Store italiano.

Quattro giochi nel Game Catalog

Sony presenta Death Stranding 2 per PS5 e Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii per PS5 e PS4. Nella descrizione ufficiale, il secondo mette al centro l’esplorazione in mare e una ciurma da assemblare. Atomfall, disponibile per entrambe le generazioni, è ambientato in una campagna britannica con rovine, grotte e bunker; Dragon Quest III HD-2D Remake è indicato per PS5 e propone l’esplorazione di un vasto mondo.

La data generale comunicata per la lineup è il 17 novembre, salvo eccezioni. Per Like a Dragon il blog PlayStation segnala il 24 novembre negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Giappone; l’articolo precisa che i cataloghi possono cambiare da una regione all’altra. Per l’Italia, quindi, fa fede la scheda del servizio e del singolo gioco mostrata sullo Store.

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Due classici per il livello Premium

La selezione Premium di novembre include anche Soul Reaver 2 e Freedom Wars Remastered. Sony descrive il primo come un’avventura ambientata nel mondo di Nosgoth, mentre il secondo porta i giocatori in un futuro distopico in cui devono affrontare missioni di combattimento e cooperazione.

La lineup completa e le note sui singoli titoli sono riportate nel post ufficiale del PlayStation Blog del 10 novembre. Sony avverte che i cataloghi Game Catalog e Premium/Deluxe possono differire per regione; anche la disponibilità dei giochi in streaming varia nel tempo e per Paese.

Immagine d’archivio: una persona usa un controller durante una sessione di gioco; la foto non ritrae i titoli del catalogo. Foto Eren Li / Pexels, Licenza Pexels gratuita per uso editoriale.

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