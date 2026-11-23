Volkswagen Mission Efficiency: i consumi dichiarati e la prova su strada

Volkswagen ha percorso 1.278 chilometri con la Mission Efficiency, un concept non in vendita. Cosa dicono i consumi dichiarati e quali limiti ha il test.

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La Mission Efficiency è un prototipo elettrico presentato da Volkswagen il 30 settembre 2026. Non è in vendita: il marchio lo usa per mostrare soluzioni di efficienza e risultati ottenuti con tecnologie che dichiara derivate dalla produzione.

Nel test su strada descritto dal costruttore, il veicolo ha percorso 1.278,36 chilometri dal centro di sviluppo di Wolfsburg a Vienna, passando per Poznań e Olomouc. La media indicata è di 67,72 km/h, con una velocità massima di 138 km/h. Volkswagen riporta un consumo di 7,51 kWh per 100 chilometri, comprese le perdite di ricarica, e di 6,89 kWh per 100 chilometri senza tali perdite. Il tragitto è stato completato con una sola ricarica della batteria netta da 54,9 kWh; all’arrivo, secondo il comunicato, restavano 164 chilometri di autonomia.

Come leggere i consumi dichiarati

I numeri sono risultati del percorso specifico illustrato da Volkswagen; il comunicato non li presenta come dato WLTP né come previsione garantita per ogni automobilista. Velocità, clima, traffico, pneumatici e uso dei servizi di bordo possono cambiare i consumi reali. Il dato di 6,48 kWh per 100 chilometri citato dal marchio appartiene invece a una prova ideale a velocità costante di 68 km/h, su percorso pianeggiante e con i consumi ausiliari disattivati: non è direttamente confrontabile con il viaggio fino a Vienna.

Le soluzioni del prototipo

Volkswagen attribuisce il risultato a una carrozzeria con coefficiente aerodinamico dichiarato di 0,158, al motore elettrico da 99 kW (135 CV) e a una batteria netta da 54,9 kWh. Il comunicato cita inoltre pannelli fotovoltaici integrati nel tetto e nel portellone: in condizioni favorevoli potrebbero aggiungere fino a 30 chilometri di autonomia al giorno, stima che varia con stagione, area geografica e meteo.

Il Registro dei primati tedesco (RID) ha riconosciuto quattro record nella categoria dei veicoli elettrici a quattro posti di prossima produzione adatti all’uso quotidiano. Sono risultati dichiarati per un concept e per specifiche condizioni di prova, non caratteristiche di un modello acquistabile.

Fonti: comunicato Volkswagen del 30 settembre 2026; scheda dell’immagine Volkswagen DB2026AU00680; condizioni d’uso del materiale stampa. Foto e credito: Volkswagen AG, immagine DB2026AU00680. La scheda del singolo asset indica: uso editoriale gratuito.

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