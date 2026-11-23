NBA, i Knicks battono i Pacers 113-106: Towns chiude con 30 punti

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

I New York Knicks hanno battuto gli Indiana Pacers per 113-106 domenica 22 novembre al Madison Square Garden. Per New York è la quinta vittoria consecutiva; Indiana ha incassato la quarta sconfitta di fila, secondo il resoconto ufficiale della squadra ospite.

Towns guida New York

Karl-Anthony Towns, rientrato dopo aver saltato la gara precedente per una malattia, ha chiuso con 30 punti, 13 rimbalzi, cinque assist e tre palle rubate. Ha tirato 9 su 14 dal campo e realizzato tutti e quattro i tentativi da tre. Jalen Brunson ha aggiunto 22 punti e sette assist.

Per Indiana il miglior realizzatore è stato Pascal Siakam con 25 punti; Andrew Nembhard ne ha segnati 16. La partita è rimasta aperta fino al finale, ma i Knicks hanno conservato il vantaggio fino alla sirena.

Il bilancio dopo la partita

Con il successo, New York è salita a 11 vittorie e 6 sconfitte nella regular season NBA 2026-27. Il bilancio dei Pacers è sceso a 5-12. La gara era il secondo impegno in due sere per i Knicks, che avevano giocato sabato contro Portland. Nei giorni precedenti avevano già superato i Trail Blazers per 97-96: il resoconto della vittoria di un punto.

La scheda ufficiale NBA raccoglie il tabellino e lo stato finale dell’incontro. Per altri risultati recenti, leggi anche Denver-Chicago, deciso dopo un overtime.

Fonte: Indiana Pacers, Game Rewind del 22 novembre e scheda ufficiale NBA. Immagine d’archivio: bilal bouhabba / Pexels, licenza Pexels; la foto mostra un’altra partita di basket e non ritrae Knicks-Pacers.

Da non perdere Obihiro, doppio podio azzurro: argento nel team pursuit e bronzo per Rosanelli