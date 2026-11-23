Mantova, il 24 novembre apre il Festival del libro e della cultura sportiva

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Martedì 24 novembre si apre a Mantova la terza edizione del Festival del libro e della cultura sportiva. La manifestazione mette insieme presentazioni, proiezioni e iniziative delle società sportive del territorio; la pagina del Comune la indica gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.

Irma Testa madrina, spazio alle società sportive

La madrina di questa edizione è la pugile Irma Testa, portabandiera azzurra ai Giochi del Mediterraneo. Secondo il Comune, dieci realtà sportive mantovane hanno collaborato con il CONI locale proponendo attività e incontri.

Il programma comprende anche tre proiezioni di due documentari: Butterfly, dedicato a Irma Testa e previsto al Fermi, e un omaggio al giornalista e scrittore Gianni Clerici al cinema Mignon, con una proiezione mattutina per alcuni studenti e una pomeridiana aperta al pubblico.

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Nel testo descrittivo il Comune presenta il festival dal 24 al 29 novembre. Il riquadro con le date della stessa pagina indica invece il 24 novembre sia come inizio sia come fine dell’evento; per il 24 riporta la fascia 10–20. Per evitare di dare per certa la data conclusiva, chi vuole partecipare può consultare il programma 2026 pubblicato dall’organizzazione, che rimanda al PDF con il calendario dettagliato.

La pagina comunale segnala l’ingresso gratuito e la partecipazione aperta a tutta la cittadinanza. Tra gli altri appuntamenti sportivi della settimana, è disponibile anche il programma della Coppa del Mondo di biathlon a Kontiolahti.

La notizia e i dettagli sono consultabili nella scheda del Comune di Mantova.

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Veduta d’archivio di Mantova con architetture storiche e il fiume; la fotografia non mostra il festival. Foto Gaetano Feliciello / Pexels, utilizzata secondo la licenza Pexels.