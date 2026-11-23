Frutech 2026 a Catania: il programma CREA dal 25 al 27 novembre

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Frutech 2026 si svolgerà dal 25 al 27 novembre a SiciliaFiera. Nel comunicato diffuso il 23 novembre, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) annuncia tre giorni di incontri, mostre pomologiche e degustazioni dedicati alle filiere ortofrutticole. Il programma mette insieme attività divulgative e presentazione di ricerche su colture, varietà e gestione delle risorse.

Le ricerche presentate dal CREA

Tra i temi citati dall’ente ci sono agrumi con caratteristiche inedite, la nuova varietà di melo CREA 105, la biodiversità delle colture ortive e la gestione sostenibile di suolo e acqua. Il CREA descrive la partecipazione come un’occasione per portare alle filiere risultati e soluzioni di ricerca e per valorizzare la presenza delle proprie strutture in Sicilia.

Il comunicato non riporta nel testo una scansione oraria dei singoli appuntamenti: per i dettagli aggiornati su accesso e programma è quindi opportuno consultare le comunicazioni degli organizzatori. L’ente indica SiciliaFiera come sede e le date dal 25 al 27 novembre; non aggiungiamo orari o modalità di ingresso non specificati nella pagina consultata.

Un appuntamento tra ricerca e filiere

Le mostre pomologiche e le degustazioni affiancano gli incontri tecnici e divulgativi. L’impostazione annunciata dal CREA collega i risultati scientifici ai temi che interessano produzione e territori: qualità delle varietà, biodiversità agricola e uso di acqua e suolo. La manifestazione offre così un’occasione di confronto per operatori e pubblico interessato all’ortofrutta, senza che il comunicato anticipi un calendario dettagliato dei singoli interventi.

La notizia e le informazioni disponibili sono riportate nel comunicato ufficiale del CREA.

Immagine d’archivio: mercato ortofrutticolo coperto a Wrocław, Polonia; non ritrae Frutech né SiciliaFiera. Foto Jakub Zerdzicki / Pexels (scheda della foto), secondo la licenza Pexels.

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