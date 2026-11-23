Banca d’Italia a Palermo: il 25 novembre Open Day su visite e laboratori

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La Banca d’Italia organizza a Palermo il 24 e 25 novembre una nuova tappa di “In viaggio con la Banca d’Italia”, dedicata alla tutela dei clienti nell’era digitale. Nel pomeriggio di mercoledì 25 novembre è previsto anche un Open Day con visite guidate e laboratori aperti al pubblico presso la sede palermitana dell’istituto.

Due giornate su servizi digitali e tutela dei clienti

La mattina di martedì 24 novembre è in programma una tavola rotonda sulla protezione della clientela nei servizi digitali, con rappresentanti di istituzioni, università, associazioni dei consumatori, banche e Banca d’Italia. Il tema dell’iniziativa è “Tutela nell’era digitale: tra regole e responsabilità”.

Mercoledì 25 novembre gli incontri si concentreranno invece sulle truffe nei pagamenti digitali. Secondo l’annuncio della Banca d’Italia, interverranno esperti della Polizia Postale e delle Comunicazioni, dell’università, delle associazioni dei consumatori e dell’istituto. La discussione riguarderà strumenti di prevenzione e possibili rimedi a tutela dei cittadini. È prevista inoltre la campagna “Occhio alle Truffe”, realizzata con le associazioni dei consumatori.

Open Day alla sede di Palermo

L’appuntamento aperto al pubblico è indicato per il pomeriggio del 25 novembre e comprende visite guidate e laboratori. La pagina ufficiale consultata non riporta nel testo gli orari o le modalità di accesso: prima di recarsi alla sede, è quindi opportuno controllare eventuali aggiornamenti e il programma collegato nell’annuncio della Banca d’Italia.

La tappa rientra nel percorso di educazione finanziaria “In viaggio con la Banca d’Italia”, che porta incontri e iniziative sul territorio. Le informazioni riportate descrivono il programma annunciato dall’istituto e non costituiscono consigli finanziari individuali.

Immagine: veduta d’archivio del centro storico di Palermo, non dell’evento. Foto Elijah Cobb / Pexels, utilizzata secondo la licenza Pexels.

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