A Ny-Ålesund il nuovo sistema NASA per seguire i satelliti con laser

Alle Svalbard è operativo dal 12 ottobre il primo sistema NASA di nuova generazione per il satellite laser ranging: più impulsi e rilevazione di singoli fotoni.

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Un nuovo sistema di misurazione laser dei satelliti è entrato in funzione il 12 ottobre nell’osservatorio geodetico di Ny-Ålesund, alle Svalbard. Lo ha riferito il 23 novembre la NASA: l’impianto, gestito dalla Norwegian Mapping Authority in collaborazione con l’agenzia statunitense, è il primo della nuova generazione sviluppata dalla NASA a essere operativo.

La tecnica, chiamata satellite laser ranging (SLR), invia impulsi laser verso satelliti dotati di riflettori e misura il tempo impiegato dalla luce a tornare a terra. Il dato permette di stimare con precisione le orbite. La rete SLR contribuisce anche a mantenere il sistema di riferimento geodetico usato per collocare le osservazioni sulla Terra e confrontare misurazioni raccolte in luoghi diversi.

Più impulsi e rilevazione di singoli fotoni

Secondo la NASA, i sistemi precedenti inviavano da alcune decine di impulsi al secondo; il nuovo strumento può arrivare a migliaia. I sensori sono inoltre in grado di rilevare singoli fotoni, così serve meno luce riflessa dal satellite per ottenere una misura. L’obiettivo è seguire più oggetti con maggiore accuratezza e precisione, mentre aumentano i satelliti in orbita.

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La posizione artica offre un vantaggio per l’osservazione dei satelliti polari. Dalla stazione NASA di Goddard, nel Maryland, questi passaggi possono essere osservati due o tre volte al giorno; da Ny-Ålesund, ha spiegato il responsabile del progetto Stephen Merkowitz, possono essere rilevati quasi a ogni orbita. La NASA cita in particolare ICESat-2, la missione che misura l’altezza delle superfici ghiacciate: le osservazioni nella regione polare potrebbero beneficiare di una calibrazione più accurata.

Una rete utile per le misure della Terra

Il riferimento geodetico comune è usato per interpretare osservazioni satellitari e confrontare nel tempo dati su ghiacci, livello del mare e movimento delle placche tettoniche. La NASA indica anche il mantenimento dei sistemi globali di navigazione tra le applicazioni che dipendono da un riferimento preciso. L’installazione alle Svalbard amplia la distribuzione geografica delle stazioni laser e consente di raccogliere più passaggi dei satelliti polari; non equivale, da sola, a un cambiamento immediato dei servizi di navigazione per gli utenti.

Il sito remoto ha richiesto anche procedure automatizzate: in alcuni periodi, per esempio durante la stagione di nidificazione degli uccelli migratori, l’accesso alla stazione è limitato e l’impianto deve essere gestito a distanza. La NASA afferma di stare realizzando altri due sistemi di nuova generazione per sostituire strumenti più vecchi a Goddard e in una seconda stazione.

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Fonte: NASA Earth Observatory, “Laser Focus at the Top of the World”, 23 novembre 2026. Immagine: veduta satellitare dell’area di Ny-Ålesund; NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, dati Landsat. Le immagini NASA sono generalmente utilizzabili in ambito informativo secondo le linee guida NASA per immagini e media; non sono mostrati marchi o persone.