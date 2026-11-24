Monza-Fiorentina 3-0, Varela firma una doppietta

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Il Monza ha superato la Fiorentina per 3-0 lunedì 23 novembre, nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A. La squadra brianzola ha costruito il successo con due reti di Gustavo Varela e il gol di Jay Robinson, tutti arrivati tra la fine del primo tempo e la ripresa.

Varela sblocca e raddoppia

La partita si è sbloccata al 45’, quando Varela ha trasformato il rigore assegnato al Monza. Per l’attaccante portoghese, secondo il resoconto del club, è stato il decimo gol in campionato. Al 51’ è arrivato il raddoppio: Matteo Pessina ha messo in mezzo un pallone basso e Varela lo ha deviato di tacco.

Il 3-0 è arrivato al 59’. Jay Robinson ha concluso al volo con il destro e ha chiuso la partita, firmando la sua terza rete in campionato. Il Monza ha quindi segnato tre volte in quattordici minuti, tra il rigore prima dell’intervallo e il tris nella ripresa.

Leggi anche Flora Tabanelli torna in Coppa del Mondo: big air a Innsbruck il 26 e 27 novembre

Il risultato e il prossimo turno

Il club riferisce che la vittoria permette al Monza di superare la Fiorentina in classifica e di uscire dalla zona retrocessione. Nel prossimo turno i brianzoli saranno ospiti della Roma: la partita è in programma domenica 29 novembre alle 18.00, secondo il calendario indicato dall’AC Monza nel suo report.

Foto d’archivio di una partita di calcio: non raffigura Monza-Fiorentina del 23 novembre 2026 né i giocatori della gara. Foto: Mateo Franciosi / Pexels, secondo la scheda della foto e la Pexels License.

Fonte: AC Monza, report di Monza-Fiorentina del 23 novembre 2026.

Da non perdere ATP Finals, Alcaraz batte Zverev a Torino: primo titolo