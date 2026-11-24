È in programma da oggi, martedì 24 novembre, alla Biblioteca nazionale centrale di Roma il convegno internazionale Custodire il futuro: tra tutela e valorizzazione nell’era digitale e dell’intelligenza artificiale. L’incontro, organizzato per il 150° anniversario della Biblioteca, prosegue fino a giovedì 26 novembre e mette al centro il ruolo delle biblioteche nella conservazione e nella diffusione della conoscenza.
Il programma di martedì 24 novembre
La prima giornata si svolge nell’Auditorium dalle 9 alle 17. La registrazione è prevista alle 9; i saluti istituzionali iniziano alle 10. Alle 10.30 e alle 11.30 sono in calendario due sessioni dedicate alla Biblioteca nazionale centrale di Roma, mentre alle 14.30 è prevista una terza sessione. Il programma si chiude alle 15.30 con la proiezione del documentario Carta canta, sui 150 anni dell’Istituto, a cura di Rai Documentari.
Biblioteche e patrimonio nell’era digitale
Mercoledì 25 novembre il convegno riunisce interventi di rappresentanti della British Library, della Biblioteca nazionale cinese, della Bibliothèque nationale de France e di altre istituzioni. Giovedì 26, dalle 15 alle 18, una tavola rotonda delle Biblioteche pubbliche statali affronta la conservazione del patrimonio digitale e nuove forme di valorizzazione; questa parte del programma è riservata ai professionisti del settore.
La partecipazione richiede la registrazione indicata nella pagina ufficiale del convegno, dove sono disponibili il programma completo e il modulo. Per altri appuntamenti culturali in corso in Italia, è disponibile anche il programma della Genova Heritage Week.
Fonte: Biblioteca nazionale centrale di Roma, programma aggiornato il 16 novembre 2026.