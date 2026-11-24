Stellantis chiude i programmi FIA nel WEC e in Formula E: le scadenze

Stellantis annuncia la fine dei programmi ufficiali FIA nel WEC entro il 2026 e in Formula E nell’estate 2027, orientando le attività verso gare clienti e vetture ad alte prestazioni.

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Stellantis ha annunciato il 23 novembre una revisione delle proprie attività ufficiali nel motorsport. Il gruppo prevede di concludere i programmi nei Campionati del Mondo FIA del World Endurance Championship (WEC) entro la fine del 2026 e in Formula E al termine della stagione 13, attesa nell’estate 2027. La decisione riguarda le attività ufficiali nei due campionati: il comunicato dice che le competenze e le risorse di Stellantis Motorsport resteranno al servizio delle esigenze dei clienti.

Le scadenze nel WEC e in Formula E

Per il WEC, la scadenza indicata è la fine del 2026. Per la Formula E, Stellantis lega la conclusione alla stagione 13, che secondo l’annuncio terminerà nell’estate 2027. La comunicazione non indica un giorno preciso né dettaglia qui come cambierà la presenza delle singole squadre: conviene quindi distinguere queste date generali da eventuali aggiornamenti sui programmi sportivi.

Il gruppo non annuncia l’uscita da ogni forma di competizione. Nel comunicato afferma che orienterà attività e risorse verso il customer racing e lo sviluppo di vetture ad alte prestazioni. La scelta è presentata dall’azienda come coerente con il piano FaSTLAne 2030, che descrive con 50 lanci e aggiornamenti di prodotto in Europa, di cui 25 nuovi prodotti. Si tratta degli obiettivi dichiarati da Stellantis, non di risultati già conseguiti.

Cosa cambia per i programmi ufficiali

La nota non specifica quali campionati o iniziative di customer racing riceveranno risorse, né fornisce dettagli sui singoli team dopo le scadenze. Gli appassionati potranno seguire gli annunci dei campionati e delle squadre per conoscere i calendari e i programmi successivi. Per un precedente appuntamento del WEC in Italia, è disponibile il nostro resoconto della 6 Ore di Monza.

Fonte: comunicato Stellantis Media del 23 novembre 2026.

Foto d’archivio illustrativa: auto da corsa in pista, non è una vettura Stellantis e non documenta l’annuncio. Ezkol Arnak / Pexels; uso secondo la licenza Pexels. Scheda della foto · Licenza Pexels.

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