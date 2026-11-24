Salone dei Pagamenti 2026 al via a Milano: temi e programma

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È in programma da oggi, martedì 24 novembre, all’Allianz MiCo di Milano l’undicesima edizione del Salone dei Pagamenti. L’iniziativa è promossa dall’Associazione bancaria italiana (ABI) e organizzata da ABIServizi, e si svolge fino a giovedì 26 novembre. L’ABI annuncia la partecipazione di banche, istituzioni, imprese, startup, università e operatori del settore.

I temi annunciati dall’ABI

Il programma mette al centro pagamenti internazionali, intelligenza artificiale, identità digitale, cybersicurezza, euro digitale, nuove forme di moneta, fintech e sostenibilità. Sono temi che attraversano sia i servizi quotidiani di pagamento sia le infrastrutture e le regole del settore: la pagina dell’ABI presenta l’elenco come filoni dell’edizione, senza indicare in quel comunicato un calendario dettagliato delle singole sessioni.

La plenaria e le aree dedicate

Per la plenaria di apertura sono annunciati gli interventi del presidente ABI Antonio Patuelli, del direttore generale Marco Elio Rottigni e di Chiara Scotti, vice direttrice generale della Banca d’Italia. Nei tre giorni sono previsti incontri, dibattiti e sessioni di approfondimento con esponenti delle istituzioni, delle banche, delle imprese tecnologiche, delle startup e dell’università.

Una conferma distinta arriva dall’agenda della Banca d’Italia, che colloca la manifestazione a Milano dal 24 al 26 novembre e indica la partecipazione della vice direttrice generale Chiara Scotti.

La presentazione dell’ABI segnala anche tre spazi tematici: la Terrazza dei Talenti, dedicata alle nuove generazioni e alla cultura finanziaria; l’Agorà del Futuro, sui trend dell’economia digitale; e Stay Fintech, Stay Tech, nuova area per l’ecosistema fintech, l’innovazione e il networking tra imprese e operatori. Per chi segue gli appuntamenti delle istituzioni finanziarie, è disponibile anche il programma dell’Open Day della Banca d’Italia a Palermo.

Fonti: comunicato dell’ABI e agenda della Banca d’Italia. Temi e aree speciali sono attribuiti al programma presentato dall’ABI.

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Foto d’archivio: pagamento contactless con terminale SumUp in un salone. Non ritrae il Salone dei Pagamenti 2026. Foto: SumUp / Unsplash. Scheda della foto · Licenza Unsplash.