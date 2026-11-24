San Antonio Spurs-Sacramento Kings 123-107: i parziali della gara

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I San Antonio Spurs hanno battuto i Sacramento Kings 123-107 lunedì 23 novembre, nella gara di regular season NBA disputata a Sacramento. La partita si è chiusa dopo quattro periodi: San Antonio ha costruito il margine soprattutto nel secondo quarto, vinto 41-23.

I parziali della partita

Il primo periodo si era chiuso sul 28-19 per i Kings. Gli Spurs hanno ribaltato l’inerzia prima dell’intervallo con un parziale di 41-23, portandosi avanti. Dopo la pausa San Antonio ha aggiunto 32 punti nel terzo quarto contro i 23 di Sacramento; nell’ultimo periodo i Kings hanno segnato 33 punti, senza colmare il distacco.

Il tabellino NBA registra così i parziali 19-28, 41-23, 32-23 e 31-33, fino al 123-107 finale. La scheda indica la gara come conclusa e riporta il bilancio stagionale aggiornato a 15 vittorie e 3 sconfitte per San Antonio e 2 vittorie e 15 sconfitte per Sacramento.

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Il risultato e la scheda ufficiale

La partita era in programma il 23 novembre negli Stati Uniti, nella stagione NBA 2026-27. Il riepilogo della lega consente di consultare punteggio, parziali e statistiche dei giocatori. Per un altro risultato recente del campionato, leggi anche il resoconto di Portland-Philadelphia: si tratta di una partita diversa.

Fonte: NBA.com, scheda ufficiale San Antonio Spurs-Sacramento Kings. Immagine d’archivio: partita Clippers-Bulls al Crypto.com Arena, allora Staples Center, nel 2017; non ritrae Spurs-Kings. Foto pxhere.com via Wikimedia Commons, CC0 1.0. Scheda e provenienza della foto; licenza CC0.

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