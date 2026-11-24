IT-Wallet su app IO, l’apertura è iniziata: accesso graduale e documenti

L’IT-Wallet pubblico ha iniziato l’apertura graduale su app IO: serve la CIE e il portafoglio può contenere documenti digitali.

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Dal 23 novembre 2026 è iniziata l’apertura progressiva del portafoglio pubblico IT-Wallet nell’app IO. Il Dipartimento per la trasformazione digitale spiega che l’accesso viene esteso gradualmente a un numero crescente di utenti dell’app, selezionati in modo casuale, con l’obiettivo di renderlo disponibile a tutti i cittadini e residenti. La comunicazione non indica una data entro cui la distribuzione sarà completata: per questo, la funzione potrebbe non comparire subito a tutti.

Come si attiva e quali documenti include

L’attivazione è volontaria e richiede una Carta d’identità elettronica (CIE). Una volta abilitato il portafoglio, il Dipartimento elenca tra i documenti aggiungibili la patente di guida, la Tessera sanitaria e la Tessera europea di assicurazione malattia, la Carta europea della disabilità e l’attestato di residenza. Sono previsti anche titoli di studio scolastici, attestati di frequenza scolastica, titoli accademici e iscrizione accademica. Secondo la pagina istituzionale, i documenti digitali possono essere usati in Italia negli stessi contesti d’uso dei corrispondenti documenti fisici; il catalogo sarà ampliato progressivamente.

Verifica dal vivo e accesso ai servizi online

Per la presentazione di persona, la verifica della validità è affidata a “Valida Documenti”, l’app pubblica indicata dal Dipartimento e disponibile sugli store Apple e Google. Per i servizi online, invece, il pulsante “Entra con IT-Wallet” sarà introdotto progressivamente sulle piattaforme degli enti che aderiranno al sistema.

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Il comunicato richiama inoltre i 13 milioni di attivazioni di “Documenti su IO”, citati dal sottosegretario Alessio Butti come base di esperienza per il nuovo portafoglio. È un dato riferito alla funzione Documenti già presente nell’app, distinto dall’avvio graduale dell’IT-Wallet. Il portafoglio descritto qui riguarda identità e documenti digitali; per il diverso ambito dei pagamenti digitali, Lsdi ha seguito il Salone dei Pagamenti 2026.

Fonte: Dipartimento per la trasformazione digitale, comunicato del 23 novembre 2026.

Una persona consulta lo smartphone sui mezzi pubblici. Foto d’archivio: non mostra l’app IO. Foto: Mathias Reding / Pexels. Scheda della fotografia · Licenza Pexels.

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