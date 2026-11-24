Killington, gigante e slalom il 28 e 29 novembre: orari delle azzurre

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La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa a Killington, negli Stati Uniti, con due gare nel fine settimana: sabato 28 novembre è in programma il gigante, domenica 29 lo slalom. Il CONI indica anche gli orari italiani delle quattro manche e inserisce Sofia Goggia tra le convocate per il gigante.

Il programma del gigante

Sabato 28 novembre la prima manche del gigante comincia alle 15:30, la seconda alle 18:30. Tra le azzurre convocate per questa prova figurano, oltre a Goggia, Laura Pirovano, Marta Bassino, Lara Della Mea e Asja Zenere. Gli orari sono quelli riportati dal programma pubblicato dal CONI.

Quando si disputa lo slalom

La gara tra i pali stretti è prevista per domenica 29 novembre: la prima manche parte alle 16:30 e la seconda alle 19:30. Sono gli orari italiani indicati nella comunicazione del Comitato olimpico; il programma riguarda la tappa statunitense di Killington.

Le altre gare azzurre del weekend

Per seguire gli appuntamenti invernali degli italiani, sono disponibili anche il programma della Coppa del Mondo di sci di fondo a Ruka e quello degli azzurri dello slittino a Winterberg, entrambi in calendario dal 27 al 29 novembre.

Fonte: CONI. Foto d’archivio di una sciatrice in montagna: non ritrae Killington né le atlete citate. Adrien Olichon/Pexels, licenza Pexels.

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