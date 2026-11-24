NBA, Houston batte i Clippers 116-104: il risultato del 23 novembre

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Gli Houston Rockets hanno superato i Los Angeles Clippers per 116-104 nella partita di lunedì 23 novembre 2026. Il risultato compare nel recap ufficiale della NBA, che riporta il punteggio finale dell’incontro.

Il punteggio della partita

Il tabellino sintetico è Rockets 116, Clippers 104. Il riepilogo della lega identifica la gara come conclusa e la colloca nella giornata del 23 novembre. Per i lettori italiani che seguono la regular season, è un aggiornamento verificabile su una partita appena disputata.

La fonte del risultato

La NBA ha pubblicato un recap ufficiale di Rockets-Clippers con il punteggio e la data. Questo articolo si limita al risultato della singola gara.

Foto d’archivio: un giocatore posa su un campo da basket; non è un’immagine della partita Rockets-Clippers. Andrea Piacquadio/Pexels, licenza Pexels.

Per un altro risultato della stessa giornata NBA, leggi anche il resoconto di Pacers-Thunder.

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