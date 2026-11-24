Slittino, 17 azzurri al via a Winterberg: programma e orari dal 27 novembre

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La Coppa del Mondo di slittino 2026–27 comincia a Winterberg, in Germania, da venerdì 27 a domenica 29 novembre. Il programma del CONI prevede la Nations Cup il venerdì, poi le manche di doppio e singolo maschile e femminile, fino al team relay. Sono convocati 17 italiani: nove uomini e otto donne.

Il programma a Winterberg

Venerdì 27 novembre è in calendario la Nations Cup alle 11. Sabato 28 si disputano il doppio maschile e femminile e il singolo maschile: le prime manche sono indicate rispettivamente alle 9.02, 9.53 e 12.17; le seconde alle 10.49, 11.31 e 13.45.

Domenica 29 il singolo femminile apre alle 10.48, con la seconda manche alle 12.11. Il team relay è previsto alle 13.50. Sono gli orari riportati nella pagina del CONI, che non specifica il fuso orario.

I 17 convocati italiani

Per la squadra maschile il direttore tecnico Armin Zöggeler ha selezionato Leon Felderer, Simon Kainzwaldner, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Lukas Peccei, Emanuel Rieder, Philipp Brunner, Leon Haselrieder e Manuel Weissensteiner. Le otto atlete sono Andrea Vötter, Marion Oberhofer, Verena Hofer, Nina Zöggeler, Annalena Huber, Nadia Falkensteiner, Katharina Sofie Kofler e Alexandra Oberstolz.

Il contesto della stagione

La tappa tedesca apre il nuovo percorso di Coppa del Mondo dopo i quattro podi italiani nello slittino ai Giochi di Milano Cortina 2026, ricordati dal CONI: bronzo per Dominik Fischnaller, oro per Vötter e Oberhofer nel doppio femminile e per Emanuel Rieder e Kainzwaldner nel doppio maschile, oltre al bronzo del team relay. La gara di Winterberg è un appuntamento distinto dalla tappa di bob ad Altenberg: qui il programma degli azzurri nel bob.

Foto d’archivio: Alexander Michael Ferlazzo (Australia) in gara a Oberhof il 17 gennaio 2026. Foto FIL / Michael Kristen; uso editoriale autorizzato da FIL con credito. Scheda della fotografia; condizioni d’uso editoriale FIL. L’immagine non ritrae la tappa di Winterberg né atleti italiani.

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