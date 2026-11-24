Linea Milano–Torino, lavori tra Novara e Vercelli: bus e variazioni sui regionali

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Dal 25 al 28 novembre 2026 sono previsti lavori di manutenzione tra Novara e Vercelli sulla linea convenzionale Milano–Torino. L’aggiornamento di Trenitalia segnala variazioni e cancellazioni, parziali o totali, per alcuni treni regionali di Trenitalia e Trenord e corse sostitutive in autobus.

Quali cambiamenti sono previsti

La comunicazione riguarda alcuni treni: non indica la sospensione generalizzata della linea. Per le corse interessate sono possibili modifiche al servizio, cancellazioni e sostituzioni con bus. Trenitalia precisa che i canali di vendita sono aggiornati.

Dove controllare prima di partire

Chi viaggia tra il 25 e il 28 novembre può verificare la propria corsa sui canali di vendita e nell’aggiornamento Infomobilità di Trenitalia del 24 novembre. Dalla pagina è raggiungibile anche il documento Trenitalia collegato alla linea Milano–Torino.

Foto d’archivio: treni Trenitalia in una stazione italiana; l’immagine non ritrae la tratta Novara–Vercelli né i lavori. Foto: giovanni/Pexels, licenza Pexels.