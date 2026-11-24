Google Foto, le novità per organizzare e condividere i ricordi delle feste

Cinque aggiornamenti di Google Foto per album, modelli Remix, condivisioni e raccolte: funzioni annunciate il 23 novembre, con disponibilità non dettagliata per l’Italia.

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Google ha presentato il 23 novembre cinque aggiornamenti di Google Foto pensati per organizzare e condividere immagini durante le feste. Le novità riguardano la creazione di album, i modelli grafici per i ricordi e alcuni strumenti per ritrovare più velocemente le foto già raccolte nell’app.

Album e biglietti con i ricordi delle feste

Nel suo esempio, Google suggerisce di chiedere a Foto di creare un album dei momenti salienti del Ringraziamento, preparare un breve riepilogo della giornata e inviare il link ai familiari. L’annuncio presenta la frase come una richiesta da usare nell’app; non specifica in quali paesi, piani o account questa funzione sia disponibile.

Per Remix arrivano 12 nuovi modelli a tema festivo, con cui trasformare le immagini in biglietti d’auguri dall’aspetto di un album ritagliato o in illustrazioni dai colori pastello. Si tratta di modelli applicati alle foto personali, non di nuovi album pubblici.

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Album condivisi e raccolta più ordinata

Gli album condivisi possono essere filtrati per persone o animali, così da restringere la ricerca senza scorrere tutte le immagini. Google indica anche che toccando un volto nel carosello in alto si possono aprire le foto associate a quella persona o al proprio animale domestico. Nella scheda Raccolte si possono fissare in primo piano gli album preferiti e nascondere quelli che non si usano.

Su Android, la sezione “Su questo dispositivo” consente inoltre di raggiungere i contenuti salvati localmente. La pagina di Google non fornisce una tabella di distribuzione per paese né dettaglia requisiti di versione o account: la presenza di ogni funzione può quindi variare, e va controllata direttamente nell’app.

Fonte: Google, “Organize and share your holiday memories with these five updates in Google Photos”, 23 novembre 2026.

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Foto d’archivio: una raccolta di fotografie stampate, non mostra Google Foto né le nuove funzioni annunciate. Foto: WANGYIFAN2024 / Wikimedia Commons (CC0 1.0). Scheda e provenienza dell’immagine · CC0 1.0.