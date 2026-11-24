Sci di fondo, 13 azzurri aprono la Coppa del Mondo a Ruka: gare e orari

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La Coppa del Mondo di sci di fondo riparte da Ruka, in Finlandia, da venerdì 27 a domenica 29 novembre. Secondo il programma pubblicato dal CONI il 23 novembre, la tappa comprende prove individuali in tecnica classica, sprint e due mass start in tecnica libera. Sono iscritti 13 italiani: sei uomini e sette donne.

Il programma con gli orari italiani

Venerdì 27 novembre si disputano le due gare individuali di 10 km in tecnica classica: alle 10.30 quella femminile e alle 13 quella maschile. Sabato 28 è dedicato alla sprint in classico, con qualificazioni alle 8.45 e fasi finali alle 11.15.

Domenica 29 novembre sono in calendario le mass start di 20 km in tecnica libera: quella maschile alle 10 e quella femminile alle 11.55. Gli orari riportati sono quelli italiani indicati dal CONI.

I convocati italiani

Tra gli uomini figurano Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo, Simone Mocellini, Gabriele Matli e Simone Daprà. La squadra femminile comprende Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Maria Gismondi, Iris De Martin Pinter, Federica Cassol, Virginia Cena e Nadine Laurent. Il CONI segnala che Federico Pellegrino, ritiratosi dall’attività agonistica al termine della scorsa stagione, entra nello staff tecnico azzurro.

La tappa finlandese apre la stagione di Coppa del Mondo: il programma e i nomi della squadra sono quelli riportati nell’articolo del CONI.

Foto d’archivio: uno sciatore su una pista di fondo, non riferita alla gara di Ruka o agli atleti italiani. Foto di Ahmet Yüksek/Pexels, pagina dell’immagine, licenza Pexels.