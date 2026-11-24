Svalbard, debutato il nuovo sistema laser NASA per seguire i satelliti

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A Ny-Ålesund, nell’arcipelago norvegese delle Svalbard, è entrato in funzione un nuovo sistema NASA di satellite laser ranging (SLR), la tecnica che usa impulsi laser per misurare con precisione la posizione dei satelliti. Il sistema ha debuttato il 12 ottobre 2026 presso l’osservatorio geodetico gestito dalla Norwegian Mapping Authority, partner della NASA. La notizia è stata pubblicata dalla NASA Earth Observatory il 23 novembre.

Come funziona il satellite laser ranging

Una stazione a terra invia un impulso laser verso un satellite dotato di speciali riflettori. Il segnale torna alla stazione e il tempo di andata e ritorno aiuta a determinare l’orbita del satellite. Le misure SLR sono usate anche per definire con maggiore precisione la forma della Terra e per verificare le orbite impiegate nelle osservazioni del pianeta.

La tecnica ha più di sessant’anni. La NASA spiega che oggi viene svolta in oltre 40 stazioni nel mondo e che l’aumento dei satelliti e l’età delle apparecchiature esistenti hanno reso necessario aggiornare la rete. Il nuovo sistema è stato sviluppato da scienziati NASA e testato al Goddard Space Flight Center.

Perché il nuovo impianto è nell’Artico

L’osservatorio di Ny-Ålesund si trova sulla costa occidentale di Spitsbergen, la maggiore isola delle Svalbard. La sua posizione remota lo rende il sito più settentrionale della rete SLR, secondo la NASA. Il sistema inaugurato a ottobre è il primo della nuova generazione NASA a essere entrato in funzione.

Le osservazioni laser contribuiscono a controllare le orbite e a costruire riferimenti geodetici: una base utile quando si confrontano misure provenienti da satelliti diversi o si studiano variazioni della superficie terrestre. Il comunicato NASA descrive il nuovo apparato come più rapido e preciso rispetto ai sistemi precedenti, ma non fornisce in questa pagina una misura numerica del miglioramento.

Una rete di misure, non una singola immagine

La fotografia satellitare qui pubblicata mostra l’area dell’osservatorio, non l’impianto laser né il suo funzionamento: è stata acquisita dal sensore OLI del satellite Landsat 9 il 30 luglio 2026. Il valore scientifico dello SLR nasce invece dalle misure ripetute nel tempo e dalla collaborazione fra le stazioni della rete.

La geodesia satellitare comprende anche misure del livello del mare: qui un altro esempio di osservazione della Terra dallo spazio, con il satellite Sentinel-6B.

Fonte: NASA Earth Observatory, “Laser Focus at the Top of the World” (23 novembre 2026). Immagine: Landsat 9 OLI, NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin. Le immagini NASA non identificate come materiali protetti da terzi possono essere usate in modo editoriale fattuale con attribuzione; si vedano le linee guida NASA per immagini e media.