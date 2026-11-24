Google Foto, nuove funzioni per album, condivisioni e raccolte

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Google ha illustrato il 23 novembre una serie di aggiornamenti per Google Foto pensati per organizzare e condividere più facilmente le immagini delle feste. L’annuncio, pubblicato sul blog ufficiale dell’azienda, presenta esempi d’uso e nuove opzioni dell’app; non specifica però in quali Paesi o versioni siano già disponibili tutte le funzioni.

Album e biglietti a tema festivo

Tra gli esempi c’è la creazione di un album dei momenti salienti partendo da una richiesta in linguaggio naturale: il testo suggerito da Google chiede di raccogliere le foto del Ringraziamento, preparare un riepilogo e inviare il collegamento alla famiglia. Il blog descrive anche 12 nuovi modelli Remix per trasformare le immagini in biglietti d’auguri con uno stile da album ritagliato o in illustrazioni dai colori pastello.

Filtri per le foto condivise e raccolte personalizzabili

Gli album condivisi possono essere filtrati per persone o animali, secondo quanto annunciato da Google. La scheda Raccolte permette inoltre di fissare in primo piano album e ricordi preferiti e di nascondere le sezioni meno usate. Un carosello con i volti consente di aprire le immagini associate a una persona o a un animale toccando la relativa faccia.

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Il post menziona anche l’accesso ai media locali con la sezione “Su questo dispositivo” su Android e la possibilità di ordinare prodotti personalizzati, come fotolibri e tazze, attraverso il servizio di stampa Fujifilm per Google Foto. Sono informazioni presentate dall’azienda: l’articolo non dà dettagli su disponibilità geografica, requisiti minimi o tempi di distribuzione per ogni singola opzione.

Cosa sapere prima di provarle

Le novità riguardano soprattutto la ricerca, la condivisione e la presentazione delle immagini personali. Le funzioni descritte possono dipendere dall’app, dal dispositivo o dal Paese; per questo è utile controllare l’app Google Foto e il relativo menu sul proprio dispositivo, senza presumere che tutti gli strumenti siano già attivi per ogni account.

Per un altro esempio recente di strumenti Google, abbiamo raccontato i sei progetti creativi presentati con Gemini 4 Hydrogen.

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Fonte: Google, blog ufficiale (23 novembre 2026). Foto d’archivio di una persona che consulta uno smartphone: non mostra Google Foto né le funzioni annunciate. Mathias Reding/Pexels, licenza Pexels.