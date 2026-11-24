Treni per Fiumicino e Civitavecchia, variazioni e bus dal 26 novembre

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Da giovedì 26 a domenica 29 novembre Trenitalia annuncia modifiche d’orario, cancellazioni e corse sostitutive con bus per alcuni treni regionali sulle relazioni Roma Termini–Fiumicino Aeroporto, Orte–Fiumicino Aeroporto e Roma Termini–Roma Ostiense–Civitavecchia. I lavori programmati interessano la tratta fra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto, secondo l’avviso aggiornato di Trenitalia del 24 novembre.

Quali collegamenti sono interessati

L’avviso riguarda alcuni treni regionali delle tre relazioni indicate: non annuncia la chiusura generalizzata di tutti i collegamenti per Fiumicino o Civitavecchia. Trenitalia segnala variazioni e cancellazioni, con bus sostitutivi, e specifica che i canali di vendita sono aggiornati. Prima di partire conviene quindi controllare la corsa e il numero del proprio treno sui canali ufficiali.

Dove fermano i bus sostitutivi

Secondo Trenitalia, i bus fermano di norma nei piazzali davanti alle stazioni. Sono indicate eccezioni per alcune fermate: all’aeroporto di Fiumicino nell’Area Breve Sosta Arrivi T3, all’altezza dell’ingresso della stazione FS; a Parco Leonardo alla fermata Cotral di via Portuense all’incrocio con via Pietro da Cortona; alla Fiera di Roma alla fermata ATAC Eiffel/Fiera di Roma su viale A. G. Eiffel. Per Ponte Galeria, Muratella e Magliana l’avviso rinvia alle fermate ATAC/Cotral lungo via Portuense o via della Magliana; a Villa Bonelli, Roma Trastevere, Roma Ostiense, Roma Tiburtina e Roma Termini indica rispettivamente il piazzale della stazione, piazza Flavio Biondo, piazzale dei Partigiani, piazzale Giovanni Spadolini e via Giovanni Giolitti 10.

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Controllare il proprio treno prima della partenza

Le modifiche non interessano necessariamente tutte le corse della stessa relazione. Per conoscere l’orario effettivo e l’eventuale fermata del bus sostitutivo, i viaggiatori possono consultare la pagina di Infomobilità Trenitalia e verificare i canali di vendita, che l’azienda dichiara aggiornati. Su un’altra tratta interessata da lavori di novembre, è disponibile anche il riepilogo delle variazioni tra Novara e Vercelli sulla linea Milano–Torino.

Fonte: Trenitalia, Infomobilità (24 novembre 2026). Foto d’archivio: un treno in una stazione dei Paesi Bassi; non ritrae le linee interessate. Martijn Stoof / Pexels, licenza Pexels.

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