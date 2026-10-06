Pressione fiscale al 43,5%: cosa rischiano redditi e risparmi

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Il reddito nominale sale, ma il portafoglio arretra. Il nuovo aggiornamento Istat sul secondo trimestre 2026 consegna una fotografia scomoda per le famiglie italiane: pressione fiscale al 43,5%, consumi in crescita più veloce del reddito e potere d’acquisto in calo dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti.

Il dato non dice che ogni famiglia paghi direttamente quella quota di tasse, perché la pressione fiscale misura il rapporto tra prelievo complessivo e Pil. Dice però una cosa concreta: mentre i conti pubblici migliorano, lo spazio reale nei bilanci domestici si restringe. Se i prezzi continuano a mordere e la spesa corre più del reddito disponibile, il rischio è che una parte crescente delle famiglie difenda il tenore di vita intaccando risparmi, rinviando acquisti o comprimendo le spese considerate meno urgenti.

Il segnale che arriva dall’Istat

Nel comunicato diffuso il 5 ottobre, l’Istat indica che nel secondo trimestre 2026 l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è stato pari al -2,0% del Pil, in lieve miglioramento rispetto al -2,1% dello stesso periodo del 2025. Anche il saldo primario, cioè il saldo al netto degli interessi, risulta positivo al 3,0% del Pil.

La parte che tocca più da vicino le famiglie è però un’altra. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% sul trimestre precedente, ma i consumi sono cresciuti dell’1,7%. Il risultato è una propensione al risparmio scesa al 6,7%, in calo di 1,2 punti percentuali, e un potere d’acquisto diminuito dello 0,9%.

Banconote in euro in un portafoglio: il calo del potere d’acquisto riduce lo spazio reale nei bilanci familiari. Fonte: Santeri Viinamäki, via Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

La combinazione è delicata: più reddito in termini nominali non basta se il deflatore dei consumi, cioè la misura dei prezzi impliciti nella spesa, cresce dell’1,4%. Tradotto nella vita quotidiana, significa che gli stipendi e le entrate possono apparire più alti sulla carta, ma comprare la stessa quantità di beni e servizi richiede una quota maggiore del bilancio.

Perché il 43,5% pesa nel dibattito sulla manovra

Il 43,5% di pressione fiscale arriva mentre il governo lavora alla prossima legge di bilancio e mentre famiglie e imprese guardano a salari, detrazioni, bonus, carburanti, mutui e tariffe. Il numero è politicamente sensibile, ma va letto con prudenza: è un indicatore macroeconomico, non una bolletta individuale. Non misura soltanto Irpef o Iva, ma l’insieme del prelievo tributario e contributivo rapportato alla ricchezza prodotta.

Proprio per questo, però, è un termometro utile. Quando la pressione sale e nello stesso periodo il potere d’acquisto scende, il margine per promettere alleggerimenti fiscali diventa più stretto. Tagliare tasse o contributi può aiutare i redditi, ma richiede coperture. Lasciare invariato il prelievo può sostenere i saldi pubblici, ma rischia di accentuare la percezione di una crescita che non arriva nei conti correnti.

Il punto più concreto è la distanza tra crescita nominale e vita reale. Un aumento del reddito dello 0,4% in un trimestre può essere assorbito rapidamente da alimentari, bollette, trasporti, affitti, rate e servizi. Per molte famiglie la domanda non è se l’economia cresca in astratto, ma se a fine mese resti qualcosa dopo le spese obbligate.

Risparmi più sottili e consumi più fragili

Il calo della propensione al risparmio al 6,7% è il dato da guardare nei prossimi mesi. Non significa automaticamente che gli italiani abbiano smesso di risparmiare, ma segnala che una quota minore del reddito resta accantonata. È un campanello d’allarme perché il risparmio familiare è la prima difesa contro spese impreviste, perdita del lavoro, rincari energetici o aumenti delle rate.

Casse di un supermercato, immagine di contesto sulla spesa quotidiana delle famiglie. Fonte: Velela, via Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0.

Se le famiglie mantengono i consumi usando risparmi accumulati, la domanda può reggere per un periodo. Ma la tenuta diventa fragile: basta un nuovo shock sui prezzi o un aumento delle spese fisse per spingere al rinvio di acquisti importanti, dalla manutenzione della casa agli elettrodomestici, fino a viaggi, salute privata e formazione.

Per le imprese il segnale è altrettanto importante. Consumatori con meno margine tendono a cercare promozioni, ridurre quantità, cambiare marca o spostarsi verso prodotti più economici. Per il commercio e i servizi, questo può tradursi in volumi instabili e margini più compressi, soprattutto nei settori dove i costi di energia, affitti e personale restano elevati.

Cosa cambia per famiglie e imprese

Nel breve periodo, il dato Istat non produce automaticamente nuove tasse o nuovi bonus. Cambia però il contesto in cui saranno giudicate le prossime misure economiche. Interventi su cuneo fiscale, detrazioni, assegni, rinnovi contrattuali e sostegni alle spese essenziali verranno misurati contro un indicatore semplice: riescono davvero a recuperare potere d’acquisto oppure si limitano a compensare solo una parte dei rincari?

Per le famiglie, la priorità diventa distinguere tra entrate nominali e capacità reale di spesa. Un aumento in busta paga o pensione può non bastare se affitti, alimentari e trasporti assorbono subito il beneficio. Per chi ha risparmi ridotti, il rischio maggiore è arrivare a fine mese senza margine per imprevisti; per chi ha mutui o affitti elevati, è la rigidità delle spese fisse a fare la differenza.

Per il governo, invece, il nodo è doppio: tenere sotto controllo i saldi pubblici e dare un segnale credibile sui redditi reali. Il miglioramento dell’indebitamento offre una base positiva, ma non cancella la pressione sui bilanci domestici. Se la manovra non intercetta questo scarto, il tema del potere d’acquisto rischia di restare centrale anche nei prossimi mesi.

Conclusioni finali

La fotografia Istat è netta: i conti pubblici migliorano, ma le famiglie sentono meno spazio reale. Con pressione fiscale al 43,5%, risparmio al 6,7% e potere d’acquisto in calo, il problema non è solo quanto entra, ma quanto resta dopo prezzi e spese obbligate. La prossima manovra sarà letta anche da qui: dalla capacità di trasformare numeri macroeconomici migliori in un sollievo percepibile nei bilanci di chi lavora, consuma e prova ancora a mettere qualcosa da parte.

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