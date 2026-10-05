Mps-Intesa, svolta Delfin: cosa cambia per il risiko bancario

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La partita su Monte dei Paschi di Siena cambia passo: Delfin, primo azionista del Monte, si e’ impegnata ad aderire all’Opas di Intesa Sanpaolo con l’intera quota pari al 17,6% del capitale. E’ una mossa che non chiude ancora l’operazione, ma sposta il baricentro del risiko bancario italiano verso l’assemblea Mps del 29 ottobre, il passaggio in cui si decidera’ se il piano difensivo della banca senese andra’ avanti o se l’offerta di Intesa avra’ la strada piu’ libera.

Il punto non riguarda soltanto gli azionisti professionali. La possibile combinazione fra due istituti storici toccherebbe filiali, governance, credito alle imprese, peso delle fondazioni e ruolo di Siena dentro un gruppo molto piu’ grande. Per questo la notizia ha una leva concreta: da oggi il fronte favorevole all’Opas non e’ piu’ solo un’offerta sul mercato, ma include un socio con una quota capace di orientare il voto.

Piazza Salimbeni a Siena, cuore storico di Monte dei Paschi. Foto: Berthold Werner/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Il nodo del 29 ottobre

Secondo la comunicazione di Intesa, l’impegno di Delfin riguarda 534.676.825 azioni Mps. Non e’ solo un conferimento all’offerta: la holding dovra’ anche partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria del Monte mantenendo condotte di voto coerenti con le condizioni dell’Opas. In pratica, la quota Delfin pesa sia sul mercato sia sul voto societario.

Il passaggio chiave e’ la linea rossa tracciata da Intesa. La banca guidata da Carlo Messina ha indicato che l’Opas diventerebbe inefficace se l’assemblea Mps approvasse alcuni punti straordinari collegati alle Ops su Banco Bpm e Banca Generali, agli aumenti di capitale e alla riduzione volontaria del capitale sociale. Il messaggio e’ netto: o il Monte rinuncia alla strategia alternativa, oppure l’offerta Intesa rischia di saltare.

Per rendere piu’ appetibile la proposta, Intesa ha anche annunciato l’incremento di 25 centesimi per azione Mps della componente in denaro del corrispettivo. Il rilancio, sommato al peso di Delfin, aumenta la pressione sugli altri soci rilevanti e sui fondi internazionali, che dovranno valutare se sostenere il progetto del management Mps o accettare una soluzione piu’ immediata.

Il grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino. Foto: Choinowski/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Il rischio industriale, pero’, resta il cuore del dossier. Intesa presenta la propria offerta come un percorso piu’ semplice e sostenibile; Mps, dall’altra parte, ha costruito una strategia autonoma che passa da nuove aggregazioni. La differenza fra le due strade non e’ tecnica solo in apparenza: cambia chi controlla il perimetro bancario, quali sinergie vengono promesse e quanto tempo serve per trasformarle in risultati.

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Per i clienti retail non sono attesi effetti immediati su conti, mutui o filiali. Le conseguenze pratiche arriverebbero solo dopo eventuali approvazioni, autorizzazioni e integrazioni operative. Ma per il mercato il segnale e’ gia’ rilevante: quando un azionista del 17,6% si schiera, la soglia psicologica della contesa cambia e ogni voto residuo diventa piu’ prezioso.

La vigilanza e le regole sulle offerte pubbliche impongono tempi e comunicazioni formali. Per questo i prossimi passaggi saranno meno spettacolari dei titoli, ma decisivi: posizione dei proxy advisor, orientamento dei fondi, eventuali nuove comunicazioni price sensitive e soprattutto l’esito dell’assemblea. Solo allora si capira’ se il risiko bancario imbocchera’ la strada dell’integrazione con Intesa o se il Monte provera’ a tenere in piedi il proprio piano.

Conclusioni finali

La svolta Delfin non equivale alla chiusura dell’operazione, ma cambia i rapporti di forza. L’Opas Intesa su Mps guadagna un alleato pesante, mentre l’assemblea del 29 ottobre diventa il vero spartiacque. Per Siena, per gli azionisti e per il sistema bancario italiano, il caso non e’ piu’ soltanto una trattativa finanziaria: e’ una scelta di controllo, tempi e modello industriale.

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