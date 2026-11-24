Volkswagen ID. Cross da 37 kWh: autonomia e prezzo in Germania

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In un comunicato del 19 ottobre 2026, Volkswagen ha annunciato l’avvio degli ordini della ID. Cross con batteria da 37 kWh netti. La variante amplia la gamma del SUV elettrico compatto, inizialmente presentato con batteria da 52 kWh, e dichiara fino a 324 chilometri di autonomia. Sono dati della casa automobilistica, non una prova indipendente su strada.

Autonomia, potenza e ricarica

La batteria più piccola è abbinabile a due motorizzazioni: 85 kW, pari a 116 CV, oppure 99 kW, pari a 135 CV. Volkswagen indica una velocità massima di 160 km/h e una ricarica rapida in corrente continua fino a 90 kW. Secondo il comunicato, passare dal 10 all’80% richiede circa 23 minuti nelle condizioni previste dal costruttore.

L’autonomia dichiarata arriva a 324 km. Volkswagen presenta la versione come adatta soprattutto agli spostamenti urbani e ai tragitti casa-lavoro; la percorrenza effettiva dipende però da percorso, temperatura, velocità e uso dei servizi di bordo. Il dato è quindi un riferimento del produttore, non una garanzia di chilometri reali per ogni conducente.

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Il prezzo comunicato per la Germania

La ID. Cross da 37 kWh è proposta negli allestimenti Trend, Life e Style. Per la Trend con motore da 85 kW, il prezzo di partenza indicato da Volkswagen è di 27.995 euro in Germania. Il comunicato non specifica un prezzo italiano né una data per l’apertura degli ordini in Italia: la cifra tedesca non va quindi letta come listino valido nel nostro Paese.

La scelta della batteria più piccola punta a ridurre il costo d’ingresso rispetto alla versione da 52 kWh, sacrificando autonomia. Per chi confronta le due varianti, oltre al prezzo finale sarà utile attendere il listino italiano e verificare dotazioni, tempi di consegna e condizioni commerciali del singolo mercato.

Una nuova alternativa nella gamma elettrica VW

La ID. Cross affianca la più piccola ID. Polo nella strategia elettrica Volkswagen. La casa ha già presentato anche la ID. Polo, premiata in tre riconoscimenti di settore; si tratta però di un modello diverso, mentre questa notizia riguarda esclusivamente la configurazione da 37 kWh della ID. Cross.

Fonte: Volkswagen Newsroom. Specifiche e prezzo sono dichiarazioni del costruttore. Foto ufficiale Volkswagen ID. Cross, uso editoriale secondo le condizioni del Volkswagen Newsroom. Credito: Volkswagen AG.