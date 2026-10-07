Bonus affitto separati, via alle domande: cosa cambia ora

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Il bonus affitto per genitori separati entra nella fase operativa. Dalle 12 del 7 ottobre 2026 è online la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per presentare domanda al contributo destinato a chi, dopo separazione o divorzio, non ha l’assegnazione della casa familiare di proprietà e deve sostenere un nuovo canone con figli a carico.

La novità pesa perché arriva in un momento in cui affitti, spese condominiali e costi dell’abitare continuano a comprimere i bilanci domestici. Non è un bonus automatico e non è una misura universale: l’aiuto è legato a requisiti precisi, risorse limitate e graduatorie. Ma per una platea di famiglie già esposta al doppio costo della separazione può diventare un sostegno concreto.

Chi può fare domanda

Secondo le comunicazioni del MIT, la misura riguarda i genitori separati o divorziati che non siano assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e abbiano figli fiscalmente a carico fino al compimento dei 21 anni. Il punto centrale è la condizione abitativa: il contributo serve a sostenere chi deve pagare un affitto per una nuova sistemazione dopo la fine del rapporto familiare.

Il meccanismo non va confuso con i vecchi contributi emergenziali legati alla pandemia o con i fondi comunali per la morosità incolpevole. Qui lo stanziamento nasce nella legge di bilancio 2026 ed è collocato presso il MIT, con una dotazione indicata in 20 milioni di euro l’anno.

Edifici residenziali a Torino: il contributo punta a sostenere una nuova locazione dopo separazione o divorzio. Foto: Daniela Retorino/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Per chi valuta la domanda, il primo passo è quindi verificare se la situazione personale coincide con la platea indicata: separazione o divorzio, figli a carico entro il limite di età, mancata assegnazione della casa familiare e necessità di sostenere un canone di locazione.

Quanto vale il contributo

La soglia comunicata dal ministero è il dato più importante per i potenziali beneficiari: il contributo può coprire il 50% delle spese di affitto, fino a un massimo di 500 euro al mese e di 6.000 euro l’anno. Il tetto significa che non tutti riceveranno la stessa cifra: l’importo dipenderà dal canone effettivamente sostenuto e dai criteri applicativi.

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Un esempio aiuta a capire la logica. Con un affitto di 700 euro al mese, il 50% teorico sarebbe 350 euro; con un affitto di 1.200 euro, il 50% arriverebbe a 600 euro ma il tetto mensile fermerebbe il contributo a 500 euro. La misura, quindi, alleggerisce il canone ma non lo azzera.

Le risorse disponibili sono limitate. Questo rende decisiva la fase di domanda, documentazione e controllo dei requisiti: se le richieste ammissibili superano la capienza del fondo, non basterà rientrare in astratto nella categoria dei destinatari. Serviranno graduatorie e criteri di priorità.

Cosa cambia con la piattaforma online

L’apertura della piattaforma segna il passaggio dall’annuncio alla procedura. Fino a ieri il sostegno era una misura in attesa di piena attuazione; da oggi diventa una domanda da presentare, con tempi e istruzioni da seguire con attenzione. È qui che molte famiglie rischiano l’errore più costoso: confondere una notizia sul bonus con l’accesso effettivo al beneficio.

Prima di inviare l’istanza conviene preparare i documenti sulla separazione o sul divorzio, la situazione dei figli a carico, il contratto di locazione, i pagamenti del canone e ogni dichiarazione richiesta dall’avviso. La domanda online non dovrebbe essere trattata come un semplice modulo: dichiarazioni incomplete o incoerenti possono rallentare l’istruttoria o portare all’esclusione.

Chiavi di casa, simbolo dell’accesso a una nuova abitazione in locazione. Foto: Alejandro Navarro López/Wikimedia Commons, licenza CC0 1.0.

Per i genitori interessati il consiglio pratico è uno solo: controllare la pagina ufficiale del ministero, leggere l’avviso e conservare prova di invio e protocollazione. Le sintesi circolate online possono essere utili per orientarsi, ma il testo ministeriale resta il riferimento per requisiti, scadenze e documenti.

Perché il tema pesa sul mercato degli affitti

Il bonus arriva dentro una tensione più ampia: l’abitazione è diventata una delle spese più rigide per le famiglie. Dopo una separazione, il problema si amplifica perché spesso si sommano il mantenimento dei figli, la necessità di una seconda casa, eventuali rate o costi legati all’abitazione originaria e la difficoltà di trovare canoni sostenibili nelle grandi città.

Il contributo non risolve da solo il nodo degli affitti, ma riconosce una fragilità specifica. Una separazione può trasformarsi rapidamente in emergenza abitativa, soprattutto per chi non ha risparmi sufficienti, vive in un Comune ad alta tensione abitativa o deve garantire ai figli spazi adeguati anche nella nuova sistemazione.

C’è poi un effetto economico meno visibile. Se una parte del reddito viene assorbita dal canone, resta meno spazio per spese ordinarie, cura dei figli, trasporti, salute e formazione. Un sostegno anche parziale può ridurre il rischio di arretrati e aiutare a stabilizzare il bilancio familiare nei mesi più delicati dopo la separazione.

Gli errori da evitare

Il primo errore è pensare che basti essere separati o divorziati per ottenere il contributo. La misura è costruita su condizioni cumulative: figli a carico, casa familiare non assegnata, spesa di locazione e rispetto delle regole fissate dall’avviso. Il secondo è dare per certo l’importo massimo: 500 euro al mese è un tetto, non una cifra garantita.

Il terzo errore è rimandare. Quando un fondo è limitato, la puntualità nella domanda può fare la differenza, anche solo per evitare correzioni tardive o documenti mancanti. Chi ha dubbi dovrebbe rivolgersi a un patronato, a un professionista o agli uffici indicati dal ministero, evitando moduli non ufficiali e siti che promettono scorciatoie.

Conclusioni finali

La partenza della piattaforma MIT trasforma il bonus affitto per genitori separati in una misura finalmente accessibile. Il sostegno può arrivare fino a 6.000 euro l’anno, ma resta selettivo, vincolato ai requisiti e alla capienza del fondo. Per chi rientra nella platea, la differenza si giocherà sulla qualità della domanda: documenti pronti, dati coerenti e verifica delle istruzioni ufficiali. In una fase in cui la casa pesa sempre di più sui bilanci familiari, anche un contributo parziale può evitare che una separazione diventi anche una crisi abitativa.

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