Data center, svolta da 1 miliardo: cosa cambia per l’Italia

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Il piano annunciato da Core Stack e Green Arrow Capital riporta i data center al centro dell’economia reale italiana: non piu’ soltanto capannoni tecnologici per cloud e intelligenza artificiale, ma infrastrutture che chiedono energia, autorizzazioni, fibra, aree da riqualificare e una regia industriale credibile.

La notizia forte e’ la dimensione: oltre 1 miliardo di euro di investimenti nei prossimi quattro anni per una rete di 13 data center di medie dimensioni distribuiti sul territorio nazionale. Secondo la ricostruzione diffusa il 7 ottobre, i primi dossier piu’ avanzati riguardano aree dismesse vicino alle province di Cremona e Verona, con permesso di costruire atteso entro fine 2027 e avvio operativo previsto nel primo trimestre 2028.

Perche’ il piano pesa su imprese e territori

La domanda di capacita’ digitale cresce con servizi cloud, archivi sanitari, sicurezza informatica, pagamenti, applicazioni industriali e intelligenza artificiale. Ma ogni data center e’ anche un grande consumatore di elettricita’. Per questo il progetto viene presentato come una rete di impianti medi, non come pochi mega poli, con attenzione a aree brownfield, cioe’ siti industriali dismessi o da rigenerare.

Se il modello regge, l’effetto puo’ essere doppio: da un lato piu’ sovranita’ digitale e minore dipendenza da infrastrutture estere; dall’altro una pressione nuova su reti elettriche locali, iter autorizzativi e disponibilita’ di tecnici specializzati. La promessa di energia rinnovabile prodotta in loco riduce il rischio, ma non lo cancella: servono connessioni, accumuli, manutenzione e accordi con i territori.

Energia rinnovabile e autorizzazioni: il vero banco di prova

Nel piano, ogni data center dovrebbe essere alimentato anche da energia rinnovabile generata direttamente sul posto. E’ inoltre allo studio l’uso di sistemi Bess, batterie di accumulo pensate per migliorare le prestazioni energetiche e gestire meglio i picchi. Questo passaggio e’ decisivo per evitare che la crescita dei dati diventi solo nuova domanda elettrica scaricata sulla rete.

Il punto critico resta il calendario. Un permesso di costruire entro il 2027 e un go live nel 2028 indicano tempi industriali ambiziosi, ma esposti a variabili note: conferenze dei servizi, vincoli urbanistici, connessioni alla rete, accettazione locale, disponibilita’ dei fornitori e costo del capitale. Il settore, infatti, corre piu’ velocemente della burocrazia: chi arriva tardi rischia di perdere clienti globali e competenze.

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Cosa cambia per l’Italia digitale

Per l’Italia il segnale e’ importante perche’ unisce tre dossier spesso trattati separatamente: digitale, energia e riuso delle aree industriali. I data center non portano soltanto server; portano contratti elettrici, fibra, sicurezza fisica, raffreddamento, cantieri, manutenzione e nuove filiere di servizi.

La partita, pero’, non e’ automatica. Per diventare un vantaggio nazionale, la rete dovra’ dimostrare che la sostenibilita’ energetica e’ misurabile, che le aree scelte sono davvero coerenti con il territorio e che l’occupazione non si ferma alla fase di costruzione. La presenza di un partner finanziario e di un gruppo industriale energetico rende il progetto credibile, ma la verifica arrivera’ solo con permessi, cantieri e contratti firmati.

Conclusioni finali

La rete da 13 data center e oltre 1 miliardo non e’ una semplice notizia di finanza privata: e’ un test sulla capacita’ dell’Italia di ospitare infrastrutture digitali senza trasformarle in un problema energetico. Se autorizzazioni, rinnovabili e accumuli avanzeranno insieme, il piano potra’ rafforzare imprese e territori. Se uno di questi pezzi si inceppa, la svolta rischia di restare sulla carta.

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