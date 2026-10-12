Morti sul lavoro, allarme 701: cosa rischiano imprese e operai

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Il richiamo arriva nel giorno piu’ simbolico per chi conta le vittime del lavoro: secondo ANMIL, da gennaio all’11 ottobre 2026 sono gia’ 701 i lavoratori morti, compresi i casi in itinere. Il dato, rilanciato nella 76ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, trasforma la sicurezza da tema di calendario a questione economica concreta: costi per le famiglie, blocchi produttivi, responsabilita’ delle imprese e controlli pubblici.

Il quadro ufficiale di Inail, aggiornato ad agosto, conferma una tendenza che non puo’ essere letta come rumore statistico. Nei primi otto mesi del 2026 le denunce di infortunio in occasione di lavoro, al netto degli studenti, sono state 285.811, in aumento del 5,1% sullo stesso periodo del 2025. Le denunce con esito mortale in occasione di lavoro sono state 498, dieci in piu’ rispetto all’anno precedente.

Il messaggio da Longarone

La scelta di Longarone per la manifestazione nazionale non e’ casuale. Il riferimento al Vajont ha dato alla giornata un valore di memoria civile, ma anche di responsabilita’ industriale: quando la prevenzione fallisce, il danno non resta dentro i cancelli dell’azienda. Ricade su territori, famiglie, bilanci pubblici e fiducia nelle regole.

Nel messaggio inviato all’ANMIL, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha insistito sulla prevenzione prima dell’incidente, sulla formazione e su misure di protezione capaci di accompagnare i cambiamenti tecnologici e organizzativi. E’ un passaggio importante perche’ sposta il dibattito dalla sola reazione penale alla gestione quotidiana del rischio.

Operaio in quota con casco e sistema anticaduta: il lavoro in altezza resta uno dei contesti piu’ esposti. Foto: National Institute for Occupational Safety and Health/Wikimedia Commons, pubblico dominio.

Cosa dicono i dati Inail

La fotografia Inail distingue tra infortuni avvenuti durante l’attivita’ lavorativa e quelli in itinere. Questa distinzione e’ decisiva: evita confronti troppo rapidi e permette di capire dove intervenire. Le denunce in occasione di lavoro crescono nell’industria e servizi, nel conto Stato e in diversi comparti ad alta esposizione operativa.

Tra gli incrementi segnalati figurano costruzioni, trasporto e magazzinaggio, servizi di supporto alle imprese, sanita’ e assistenza sociale. Non sono settori marginali: sono pezzi essenziali dell’economia quotidiana, spesso attraversati da appalti, turni, subappalti, fretta esecutiva e carenza di personale esperto.

Inail invita comunque alla cautela: i dati sono provvisori e i casi mortali risentono dei tempi di trattazione delle pratiche. Ma la cautela metodologica non puo’ diventare inerzia politica o aziendale. Se le denunce aumentano e i casi mortali non arretrano, la prevenzione non sta ancora incidendo abbastanza.

Il nodo per le imprese

Per le aziende il rischio non e’ soltanto reputazionale. Un incidente grave puo’ aprire indagini, sospensioni, contestazioni sulle procedure, verifiche sui documenti di valutazione dei rischi, responsabilita’ nella catena degli appalti e costi assicurativi indiretti. In molti casi il problema non e’ l’assenza formale di regole, ma la distanza tra regole scritte e lavoro reale.

La leva piu’ concreta e’ la prevenzione misurabile: formazione aggiornata, manutenzione dei dispositivi, controllo dei tempi di lavoro, tracciamento dei quasi incidenti, verifica dei subappalti e potere effettivo di fermare una mansione quando una condizione non e’ sicura. Senza questi passaggi, il casco resta un simbolo e non una protezione.

Caschi da cantiere: i dispositivi di protezione individuale funzionano solo dentro procedure, controlli e formazione coerenti. Foto: Santeri Viinämäki/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Cosa rischiano i lavoratori

Per operai, tecnici, autisti, addetti alla logistica e lavoratori dei servizi, il rischio piu’ grande e’ la normalizzazione dell’emergenza: turni tirati, dispositivi usati male, cantieri sovrapposti, macchinari non isolati, carichi movimentati in fretta. E’ qui che l’infortunio smette di essere imprevedibile e diventa l’esito possibile di una catena di piccole concessioni.

La richiesta di ANMIL di istituire il reato di omicidio sul lavoro riapre il fronte delle sanzioni. Ma l’effetto piu’ utile, per chi entra ogni mattina in fabbrica, in cantiere o su un mezzo, sarebbe un rafforzamento dei controlli prima dell’incidente: piu’ ispezioni mirate, piu’ dati condivisi e meno burocrazia finta intorno alla sicurezza.

Perche’ riguarda anche chi non lavora in fabbrica

La sicurezza sul lavoro non e’ un tema riservato a cantieri e impianti. La crescita delle malattie professionali denunciate, indicata da Inail a quota 74.542 con un aumento del 16,3%, mostra un campo piu’ ampio: posture, carichi, esposizioni, stress organizzativo, sostanze e ritmi. In altre parole, il rischio cambia forma con l’economia.

Per questo la questione pesa anche sulla produttivita’. Un sistema che perde lavoratori, competenze e giornate di lavoro per incidenti prevenibili brucia capitale umano. E un Paese che continua a contare centinaia di morti non puo’ trattare la sicurezza come costo accessorio da comprimere nei momenti di margini stretti.

Conclusioni finali

L’allarme dei 701 morti sul lavoro non dice solo che l’Italia ha un problema di controlli. Dice che prevenzione, organizzazione e responsabilita’ restano troppo spesso separate. Da un lato ci sono norme, corsi e documenti; dall’altro luoghi di lavoro in cui la pressione quotidiana spinge a correre.

La svolta non arrivera’ da una sola misura. Servono dati piu’ tempestivi, imprese chiamate a rispondere della filiera, lavoratori messi nelle condizioni di fermarsi davanti al pericolo e istituzioni capaci di trasformare la memoria in verifica continua. Altrimenti la prossima Giornata nazionale rischiera’ di ripartire dallo stesso bilancio.

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