Big air, cinque azzurri a Innsbruck: qualifiche il 26 novembre e finali sabato 28

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La Coppa del Mondo di freesnow riparte da Innsbruck con cinque atleti italiani impegnati nel big air. La tappa austriaca si apre giovedì 26 novembre 2026 con le qualifiche; le finali, maschile e femminile, sono in programma sabato 28 novembre dalle 19. Lo riferisce il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) nel comunicato del 23 novembre.

Il calendario della tappa

Per chi vuole seguire la gara, il dato pratico è il programma: le qualifiche si svolgono giovedì, mentre le due finali sono previste sabato sera, a partire dalle 19.

I cinque convocati italiani

Il direttore tecnico Bartolomeo Pala ha convocato Ian Matteoli, Leo Framarin, Marilù Poluzzi, Fanny Piantanida Chiesa e Alessia Vergani. Il CONI segnala che Vergani è al debutto in una prova del massimo circuito internazionale. Per Matteoli, il comunicato ricorda il quinto posto ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 e il secondo posto nella classifica di specialità del big air nella stagione 2024/2025.

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La tappa di Innsbruck riguarda il freesnow e il big air; è quindi distinta dalla prova di sci di fondo a Ruka già raccontata da LSDI e dalle gare di sci alpino di Killington.

Fonti e immagine

Fonte dei convocati e del programma: CONI. La fotografia è d’archivio: ritrae un salto freestyle a Rocca di Cambio e non la gara di Innsbruck né uno degli atleti convocati. Foto di Riccardo Vespa, via Pexels, secondo la licenza Pexels.

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