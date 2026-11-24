Gemini 4 Neon, Google mostra cinque progetti tra Terra 3D e buco nero interattivo

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Google ha raccolto cinque progetti realizzati con Gemini 4 Neon in un articolo datato 24 novembre. Gli esempi spaziano da una Terra tridimensionale luminosa a una simulazione di onde di pendoli: sono dimostrazioni presentate dall’azienda per mostrare come il modello possa essere usato in attività di programmazione e grafica interattiva.

Terra, farfalle e una fiamma esagonale

Nel primo progetto, @HarshithLucky3 usa Neon con il livello di ragionamento “high” in Google Antigravity per creare un globo terrestre luminoso in 3D. Un secondo sviluppatore, indicato con il profilo @thtbee_, realizza farfalle in Three.js usando il livello “xhigh”, sempre in Antigravity.

La terza demo è uno shader interattivo a forma di fiamma esagonale. Google scrive che @anicho lo ha costruito per il web in meno di cinque minuti con Neon e la funzione “/swarm” di Antigravity. Il tempo è quello riportato nel racconto aziendale e non una misura verificata in un test indipendente.

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Un buco nero regolabile e onde di pendoli

Il quarto esempio, attribuito a @kimmonismus, è uno shader di buco nero in 3D: consente di cambiare punto di vista della videocamera e regolare gli effetti di distorsione gravitazionale. L’ultimo progetto, di @goodhunt, simula una cosiddetta onda di pendoli: sfere con periodi diversi producono un’interferenza che sembra viaggiare lungo la sequenza.

Il filo comune è l’uso del modello per costruire codice e visualizzazioni interattive, non una nuova applicazione pronta per il pubblico. Le descrizioni e i risultati sono selezionati e raccontati da Google, che in calce avverte anche che il contenuto è generato con Google AI e che l’intelligenza artificiale generativa è sperimentale. Le cinque demo non costituiscono quindi un confronto indipendente né bastano, da sole, a misurare affidabilità o prestazioni generali di Neon.

Il post completa la panoramica sul lancio del modello già pubblicata da LSDI: l’articolo su accesso e prezzi di Gemini 4 Neon riguarda le condizioni annunciate il 20 novembre; questo aggiornamento esamina invece la raccolta di progetti pubblicata da Google il 24 novembre.

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Fonte: Google, “See what 5 builders are making with Gemini 4 Neon”, 24 novembre 2026.

Foto d’archivio illustrativa: mani al laptop con codice visibile; non raffigura gli sviluppatori o i progetti citati da Google. cottonbro studio / Pexels, pagina della foto, licenza Pexels.